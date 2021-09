Porsche va ouvrir une usine en Malaisie, la première hors d'Europe

Le constructeur allemand de voitures de luxe Porsche ouvrira sa première usine en dehors d'Europe l'an prochain en Malaisie, a annoncé vendredi le ministre malaisien du Commerce Azmin Ali, pour faire face à la forte demande de ce pays d'Asie du Sud-est.

Le site de production, situé dans l'Etat de Kedah (nord), se chargera de l'assemblage final de modèles spécifiques pour le marché local, ont indiqué la société et des responsables gouvernementaux.

Le ministre du Commerce a affirmé que cette annonce était "une décision stratégique de la part de Porsche, signifiant son engagement à établir une présence de long terme" en Asie du Sud-est.

Albrecht Reimold, un membre du conseil d'administration de la filiale de Volkswagen, a souligné que la nouvelle usine, qui sera installée en collaboration avec un partenaire local, était un "projet autonome et modeste dans sa dimension et sa capacité". Mais, "cela montre notre volonté d'apprendre et de nous adapter aux conditions spécifiques du marché local", a-t-il ajouté.

A l'heure actuelle, les Malaisiens voulant acheter une Porsche doivent payer des droits de douane élevés sur les véhicules importés. D'autres constructeurs étrangers ont depuis longtemps des usines d'assemblage dans le pays pour satisfaire les demandes du marché local.

La Malaisie, qui compte une classe moyenne en augmentation rapide, a connu une croissance solide dans les années récentes, bien que la crise sanitaire liée au Covid-19 ait touché lourdement son activité économique.