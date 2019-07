Porto Rico en liesse après la démission du gouverneur

Les Portoricains ont célébré dans la liesse jeudi l'annonce de la démission du gouverneur de l'île des Caraïbes, Ricardo Rossello, près de deux semaines après la révélation d'un scandale de messages sexistes et homophobes qui a cristallisé la colère dans ce territoire américain dévasté par des ouragans en 2017.

Menée par les rappeurs Residente et Bad Bunny juchés sur un camion à l'avant du cortège, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés à San Juan, la capitale, pour fêter leur victoire.

Autour d'eux, la foule brandissait des drapeaux aux couleurs de l'île et des pancartes reprenant le slogan "Ricky démission", réclamant un changement de gouvernement.

"Les gens qui sont au gouvernement et qui sont associés à Ricardo Rossello doivent partir", a lancé Residente, de son vrai nom René Perez.

"Nous ne voulons plus personne du passé, nous voulons des gens nouveaux", a assuré le chanteur qui soutient, à l'instar de nombreux artistes portoricains, les manifestations qui se succèdent depuis deux semaines.

Mercredi soir, après une journée de rumeurs persistantes sur son départ, M. Rossello, 40 ans, avait cédé à la pression populaire et politique en annonçant qu'il quitterait le pouvoir "le 2 août à 17h00" (23H00 GMT), dans une vidéo diffusée par le gouvernement sur Facebook.

Le gouverneur, qui refusait jusque-là de démissionner, a précisé que la secrétaire à la Justice, Wanda Vazquez, lui succéderait temporairement.

Cette nomination n'a pas calmé les manifestants. "Les gens n'en peuvent plus et ont besoin de quelqu'un qui représente Porto Rico de manière honnête", a expliqué Marilyn Negron, une serveuse âgée de 36 ans. Le gouvernement de l'île est également accusé de corruption et de détournement de fonds.

La colère grondait dans l'île caribéennes depuis le 13 juillet, quand le Centre de journalisme d'investigation de Porto Rico a révélé le contenu de 889 pages de conversations entre le gouverneur et onze hauts responsables locaux, anciens ou actuels, sur la messagerie cryptée Telegram.

Ces hommes y échangent blagues misogynes et commentaires homophobes, visant notamment le chanteur vedette Ricky Martin. Ils y tiennent aussi des propos à l'encontre de journalistes et de fonctionnaires.

Dans un des messages controversés, un collaborateur de M. Rossello plaisante sur les victimes de l'ouragan Maria en septembre 2017, qui avait fait près de 3.000 morts.

- Artistes engagés -

Le mouvement de protestation spontané, lancé par la société civile et suivi par les syndicats, s'est propagé à mesure que les artistes de l'île s'engageaient aux côtés des manifestants, Ricky Martin en tête.

Les rappeurs Nicky Jam, Residente et Bad Bunny avaient participé à une manifestation géante qui avait paralysé la capitale lundi.

Le duo de "Despacito", Daddy Yankee et Luis Fonsi, le chanteur Marc Anthony, l'acteur Benicio del Toro ou le metteur en scène Lin-Manuel Miranda ont aussi apporté leur soutien au mouvement.

Le président de la Chambre des représentants, Johnny Mendez, a assuré qu'il ne renonçait pas à la procédure de destitution visant le gouverneur, mais que celle-ci était "suspendue" à son départ effectif du pouvoir.

Il avait indiqué qu'un comité de juristes mis en place par ses soins avait conclu qu'il y avait matière à des poursuites contre le gouverneur.

Leur rapport, dévoilé par Telemundo, a identifié cinq délits possibles dans la conversation sur Telegram, notamment malversation de fonds publics.

Le ministère de la Justice avait indiqué mardi que des mandats de perquisition avaient été émis contre le gouverneur et les onze autres personnes impliquées.

Ancienne colonie espagnole devenue territoire américain avec un statut spécial d'"Etat libre associé", Porto Rico peine à se relever des ravages de deux ouragans, Irma et Maria, qui se sont succédé à l'été 2017.

L'île est aussi secouée par un scandale de corruption. Six responsables locaux sont accusés d'avoir détourné quinze millions de dollars de fonds fédéraux destinés à la reconstruction après les ouragans.

Porto Rico a déclaré en mai 2017 le plus gros processus de faillite jamais lancé par une entité locale aux Etats-Unis. Quelque 44% des 3,2 millions d'habitants vivent sous le seuil de pauvreté.