Portugal: l'euthanasie débattue par un Parlement divisé

Le Parlement portugais doit se prononcer mardi sur quatre propositions de loi légalisant l'euthanasie ou le suicide assisté, dont celle du Parti socialiste au pouvoir, mais le résultat du vote en première lecture prévu en fin de journée restait très incertain.

Le texte déposé par des élus socialistes entend fixer "les conditions spéciales dans lesquelles la pratique de l'euthanasie n'est pas sanctionnée", tandis que celui du Bloc de gauche (extrême gauche) se réfère à une "anticipation de la mort". Celui des Verts parle de "mort médicalement assistée" et celui du Parti des animaux et de la nature évoque à la fois l'euthanasie et le "suicide médicalement assisté".

Si l'une de ces propositions est adoptée mardi, elle sera analysée en commission parlementaire spécialisée avant de revenir en séance plénière pour un vote définitif, et risquerait ensuite de se heurter au véto du président conservateur Marcelo Rebelo de Sousa.

"Il est prématuré d'évoquer un éventuel véto présidentiel", a déclaré à l'AFP le député socialiste Pedro Delgado Alves, confirmant que le résultat de vote était "difficile à prévoir".

Le chef de l'Etat, catholique pratiquant, a jusqu'ici refusé de prendre position publiquement, mais l'hebdomadaire Expresso assurait samedi qu'il opposerait son veto si la dépénalisation de l'euthanasie était adoptée par une courte majorité.

Le Parlement portugais est contrôlé depuis 2015 par une majorité de gauche, mais le Parti communiste a déjà annoncé son rejet des propositions qui seront débattues mardi à partir de 15H00 locales (14H00 GMT), de même que le parti minoritaire de droite CDS-PP.

Le résultat du vote restait incertain car plusieurs élus socialistes pourraient s'abstenir ou voter contre, même si le Premier ministre Antonio Costa a annoncé ce week-end qu'il était favorable à la légalisation de l'euthanasie.

Le chef de l'opposition Rui Rio a également pris position en faveur d'un changement de la loi, tout en demandant aux députés de son Parti social-démocrate (PSD, centre droit) de voter "en totale liberté et en fonction de leur conscience".

En revanche, le plus haut prélat de l'Eglise catholique portugaise, le cardinal-patriarche de Lisbonne Dom Manuel Clemente, a appelé les membres du Parlement à voter contre la légalisation de l'euthanasie.