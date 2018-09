Pour la braderie, Lille se transforme en "chasse au trésor" géante

Ted, 40 ans, tire sa brouette remplie d'objets variés: une lampe, un portemanteau, un seau et une plaque de rue "so french". Il est venu de Londres pour assister à la braderie de Lille, transformée en capitale de la chine le temps d'un week-end.

"Nous sommes arrivés hier et nous restons trois jours... pour dénicher une tonne d'objets dont nous n'avons pas besoin", sourit l'Anglais, qui se balade avec sa femme et un ami dans les allées étroites de l'esplanade, espace réservé aux brocanteurs.

Plus loin, Jean-Luc, un Belge de 59 ans, scrute les étals. Sa recherche est précise: "de la faïencerie de Wasmuël, fabriquée en Belgique, près de Mons". "Nous pouvons trouver ça chez n'importe quel vendeur, parfois ils ne savent même pas qu'ils en vendent! Mais nous avons déjà beaucoup de pièces, alors c'est vraiment une chasse au trésor", observe le collectionneur en regardant du coin de l’œil un stand.

Vinyles, vaisselles, valises, téléphones fixes, bouliers, moulins à café ou vieilles cartes d'écoles... Sur une centaine de kilomètres, quelque 6.500 bradeux exposent samedi et dimanche dans les rues de Lille où plus de deux millions de personnes sont attendues.

Au coup d'envoi samedi à 8H, les rues ensoleillées de la capitale des Flandres se remplissaient doucement. Dans le Vieux-Lille, les petites rues étaient rythmées par le bruit des chariots à roulettes tirés sur les pavés et les commerçants bradaient déjà sur le trottoir.

Cette braderie, la mairie la voulait plus "authentique", avec "priorité donnée aux habitants et aux commerçants lillois et, bien sûr, aux brocanteurs et aux antiquaires qui viennent de l'extérieur", a expliqué à l'AFP la maire de Lille, Martine Aubry, qui, comme chaque année, se promènera dans ce royaume de la chine samedi après-midi.

D'autres événements ponctuent ce "carnaval du commerce", notamment une braderie des enfants à la Gare Saint-Sauveur et une autre dédiée à la bande dessinée au musée des Beaux-Arts.

- "De bonnes chaussures et beaucoup de patience" -

Après avoir été annulée en 2016 en raison de la menace terroriste, les conditions de sécurité de la braderie 2018 sont les mêmes qu'en 2017, indique la mairie.

Au total, 3.000 policiers, gendarmes et militaires Sentinelle sont mobilisés, plusieurs hélicoptères survolent le secteur et le public est fouillé de manière aléatoire aux douze points d'entrée de la braderie.

"Plus condensée", cette braderie emballe Véronique, 61 ans, mandataire judiciaire qui vient de dénicher un fauteuil en rotin. Elle était là dès 8H30, "avant qu'il y ait trop de monde", raconte la Lilloise, mais regrette: "la négociation ce n'est pas facile, à part en fin de braderie, mais il n'y a plus rien!".

Pot à charbon dans une main, poêle dans l'autre, Émeline, Charles-Elie et Juliette, assistent eux à leur première braderie. "Nous recherchons de la décoration vintage que nous souhaitons rénover nous-même... par exemple ce pot à charbon pourrait devenir... un porte-parapluie ou un seau pour mettre le tisonnier", imagine Émeline, 26 ans, infirmière.

Fabrice, 45 ans, est venu lui du Finistère pour débusquer des bibelots. "On fonctionne au coup de coeur, il faut prendre son temps, mais c'est aussi beaucoup de chance!", assure-t-il, regrettant des prix "plus élevés que l'année dernière".

Un conseil pour dénicher de bonnes affaires? "De bonnes chaussures!", préconise Cindy, 42 ans, venue de Metz. "Et aussi beaucoup de patience!", renchérit son compagnon à ses côtés.

Dans le centre de Lille, place Rihour, un petit tas de coquilles de moules, image "emblématique" de la braderie que la mairie a souhaité rétablir, était déjà formé à midi. Ces coquilles seront collectées et recyclées en dalles de carrelage par Etnisi, une startup nordiste.