Pour le Parlement européen, "la traite des esclaves est un crime contre l'humanité"

C’est fait !

Le parlement européen proclame ce soir 19 juin 2020 et solennellement que « l’esclavage est un crime contre l’humanité. » et appelle a une journée européenne de commémoration de l’abolition.

#BlackLivesMattter