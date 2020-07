Pour les vacances, TF1 joue la carte familiale

Ils ont de 4 à 9 enfants et voient tout en grand. TF1 lance lundi "Familles nombreuses : la vie en XXL", un docu-réalité qui suit avec beaucoup de tendresse le quotidien de familles pas tout à fait comme les autres.

Diffusée du lundi au vendredi à 17H15 sur TF1 (et rediffusée le vendredi en première partie de soirée sur TFX), l'émission raconte la vie de sept familles qui ont accepté de partager leurs petits et grands moments, alternant entre séquences pleines d'émotion et instants banals.

Leur point commun : un nombre d'enfants bien au-dessus de la moyenne des foyers français, qui tourne autour de 2.

Mais leurs profils sont très variés: aux côtés d'une famille catholique et militaire, les Jeanson, qui reviennent d'une expatriation aux États-Unis, il y a par exemple les Gayat, dont tous les membres comptent des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, les Beaufour, qui tentent de concilier famille nombreuse et mode de vie zéro déchet, ou encore les Santoro, des jeunes parents qui ont déjà 5 enfants mais ne se laissent pas déborder...

Un programme "très feel good et qui donne envie de faire d'autres enfant", estime Othilie Barrot, directrice adjointe de TF1 Production, filiale de la chaîne qui a conçu ce nouveau programme.

Les familles ont été recrutées via tous les canaux imaginables : "Le meilleur moyen pour les trouver, ça a été les réseaux sociaux, principalement Instagram et Facebook", mais aussi "les blogs, les podcasts, la presse...", décrit-elle.

Ce programme est né de discussions entre TF1 Production et la chaîne, qui lance régulièrement de nouveaux formats de programmes sur cet horaire stratégique d'avant-soirée, plutôt que de se contenter d'adapter des émissions ayant déjà fait leurs preuves à l'étranger.

"Les familles nombreuses, c'est un thème qui fonctionne toujours assez bien, c'est fédérateur et on s'est dit que ça pouvait plaire à un public très familial", explique Othilie Barrot. D'autant que le lancement coïncide avec les vacances d'été, "un moment de l'année où enfants, parents, grand-parents sont réunis, encore plus cette année".