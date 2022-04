Pour rejoindre sa femme, il tente de rallier l'Inde à la rame depuis la Thaïlande

Un Vietnamien, qui tentait de rallier l'Inde à la rame pour rejoindre sa femme dont il est séparé depuis deux ans à cause de la pandémie de Covid-19, a été secouru par la marine thaïlandaise, a indiqué jeudi celle-ci à l'AFP.

Ho Hoang Hung avait quitté Phuket, dans le sud de la Thaïlande, début mars à bord d'un petit canot pneumatique n'emportant que quelques bidons d'eau et des sachets de nouilles instantanées.

Son but: traverser le golfe du Bengale et rejoindre l'Inde à quelque 2.000 kilomètres pour voir sa femme dont il est séparé depuis deux ans à cause des strictes restrictions de voyage liées à la pandémie de Covid-19.

Mercredi, l'homme de 37 ans a été repéré par un bateau de pêche près des îles thaïlandaises Similan, à environ 80 kilomètres du continent.

Les pêcheurs ont contacté les autorités qui sont venues le secourir et l'ont placé en détention, a déclaré à l'AFP le capitaine Pichet Songtan du centre de commandement de la sécurité maritime thaïlandaise.

Ho Hoang Hung n'avait aucune carte, boussole, GPS ou vêtements de rechange et ne disposait que d'une quantité limitée d'eau, a ajouté le capitaine.

Son périple a débuté au Vietnam d'où il s'est envolé pour Bangkok. Apprenant qu'il lui fallait un visa pour se rendre en Inde, il s'est rendu en bus à Phuket où il a acheté le canot pneumatique.

Apparemment freiné par des vents contraires, il a peu progressé durant les deux semaines de son périple.

Ho Hoang Hung va être transféré à Phuket où il va être interrogé.

Les autorités thaïlandaises ont contacté les ambassades du Vietnam et d'Inde pour examiner son cas.