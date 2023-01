Pour ses 25 ans d'existence, le festival TV de Luchon s'étoffe

Le festival TV des créations audiovisuelles de Luchon (Haute-Garonne) s'ouvre mardi dans une version étoffée, pour sa 25e édition, avec l'arrivée en compétition des programmes dits de flux et jeunesse.

"Le festival se renforce comme l'évènement de la télévision pour le plus grand nombre dans toute sa diversité", a affirmé à l'AFP son directeur général, Christian Cappe, se félicitant de l'arrivée des programmes de flux (divertissement, jeux et magazines) alors que la manifestation se consacrait jusqu'à présent aux fictions et documentaires.

Pour marquer cette nouveauté, le festival accueillera l'animateur Michel Drucker qui présente depuis 1998 sur France 2 puis France 3 l'émission de divertissement "Vivement Dimanche".

Par ailleurs, Luchon intègre pour la première fois dans sa programmation le festival "Ecran Jeunesse" célébrant les films et séries pour enfants et adolescents, dont les deux précédentes éditions avaient eu lieu dans les Hautes-Pyrénées.

Luchon couvre "désormais toute l'activité télévisuelle en dehors des émissions d'information et du sport", a souligné M. Cappe, ce qui lui vaut, ajoute-t-il, d'être comparé par certains aux Sept d'or.

Les Sept d'or était une cérémonie de récompenses de la télévision française organisée par le magazine de programmes Télé 7 Jours jusqu'aux années 2000.

Outre les compétitions, le festival TV de Luchon accueillera également des assises de l'audiovisuel, sous forme d'ateliers-débats et de séminaires, avec pour objectif de formuler des "propositions à caractère règlementaire" pour faire évoluer le secteur.

Pour les compétitions, le comédien et producteur Bruno Solo présidera le jury documentaires, l'animatrice Laurence Boccolini celui des flux et l'actrice Mathilda May, celui des fictions.

Le festival attend 600 professionnels accrédités et quelque 13.000 spectateurs.

Ces derniers pourront par exemple découvrir en avant-première "Colosse aux pieds d'argile", un téléfilm avec Eric Cantona qui raconte l'histoire de l'ancien rugbyman Sébastien Boueilh, victime de pédocriminalité et président de l'association de sensibilisation du même nom.

Au programme également côté fiction, "Fille de paysans" sur les difficultés d'un couple d'agriculteurs secourus par la cagnotte en ligne lancée par leur fille, "Comme mon fils", road-movie d'un voyou en cavale incarné par Tomer Sisley qui recueille un petit garçon abandonné par sa mère, ou encore "Je suis né à 17 ans", adapté de l'histoire de l'animateur TV Thierry Beccaro, victime des violences de son père pendant son enfance.