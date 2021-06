Pour son retour, Vivatech rassemble 140.000 visiteurs dont 26.000 sur place

La grand-messe française des start-up et du numérique Vivatech, qui se tenait pour la première fois dans un format "hybride" en raison de la pandémie, a rassemblé 140.000 visiteurs dont 26.000 qui ont pu parcourir les allées du salon, ont indiqué dimanche ses organisateurs.

L'expérience "a été largement appréciée des visiteurs comme des exposants. Nous nous sommes réinventés et avons redéfini les codes du premier événement européen consacré à la tech et à l’innovation", se sont félicités la directrice Julie Ranty et les coprésidents Maurice Lévy et Pierre Louette, dans un communiqué.

Annulée en 2020 pour cause de pandémie, la cinquième édition du forum annuel des start-up et de la technologie s'est déroulé du 16 au 19 juin au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris, avec une organisation remodelée.

En raison des contraintes sanitaires, l'évènement avait limité sa capacité d'accueil à 5.000 personnes simultanément, et exigeait la présentation d'un pass sanitaire.

Il se tenait également sur une superficie réduite à 25.000 mètres carrés, contre 56.000 mètres carrés en 2019.

En revanche, une plateforme numérique a permis de présenter à une audience beaucoup plus large les innovations de 1.400 exposants (dont 60% en physique) et de diffuser en direct les conférences et tables rondes avec 400 intervenants.

Cette plateforme payante a réuni 114.000 visiteurs, dont "35% à l'international", a indiqué le salon Vivatech.

La "chaîne d'info éphémère" Vivatech News a par ailleurs totalisé 4,4 millions de visiteurs uniques, a-t-il ajouté.

Vivatech avait en 2019 accueilli 124.000 visiteurs, 13.000 startups et 3.300 investisseurs, avec 125 pays représentés. Il avait été annulé l'année suivante pour cause de pandémie.

Les contenus et fonctionnalités de la plateforme digitale resteront disponibles en ligne jusqu'au 28 novembre aux détenteurs d'un pass 2021. Pour les autres, le salon prévoit de lancer une offre permettant l'accès aux rediffusions au prix de 50 euros.