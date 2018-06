Poursuivi pour dette à Londres, Boris Becker invoque une immunité diplomatique

L'ancienne gloire allemande du tennis Boris Becker, endetté, tente de se prévaloir de l'immunité diplomatique pour échapper à des procédures judiciaires au Royaume-Uni, mettant en avant son rôle d'"attaché" de la Centrafrique auprès de l'Union européenne, selon ses avocats.

Les avocats de l'ancien numéro 1 mondial et triple vainqueur de Wimbledon, 50 ans, ont déposé un recours jeudi devant la Haute Cour britannique dans lequel ils font valoir cet argument.

Selon ces avocats, cette immunité suppose que toute action juridique contre M. Becker doit être préalablement approuvée par le chef de la diplomatie britannique Boris Johnson et par son homologue centrafricain.

Six fois titré en Grand Chelem, "Boum Boum" Becker a remporté 49 titres et obtenu plus de 20 millions d'euros de gains pendant sa carrière sportive. Mais la gestion de son après-carrière a viré au cauchemar au point qu'un tribunal londonien l'a déclaré en faillite en juin 2017.

La demande de mise en faillite avait été faite par les banquiers privés Arbuthnot Latham & Co, et concernait une dette due par Becker depuis 2015.

"La décision d'entamer des procédures pour banqueroute contre moi était injustifiée et injuste", a déclaré Boris Becker dans le communiqué diffusé par ses avocats. "J'ai à présent fait valoir mon immunité diplomatique, comme j'y suis tenu, afin de mettre un terme à cette farce, pour que je puisse commencer à rebâtir ma vie".

Contacté par l'AFP à Londres, un porte-parole d'Arbuthnot a refusé de commenter. De leur côté, les administrateurs de la procédure de faillite contre M. Becker, du cabinet Smith & Williamson LLP, ont déclaré avoir noté l'intention de Boris Becker de faire jouer son immunité diplomatique. "Nous n'acceptons pas ces déclarations mais en tout état de cause, c'est à la Cour de trancher", ont-ils commenté dans un communiqué.

"Nous saluons la nomination de M. Becker pour promouvoir le sport en Centrafrique. Cependant, nous pensons que cela n'a aucun impact matériel sur la faillite de M. Becker", ont ajouté les administrateurs qui avaient été nommés le 21 août 2017 pour évaluer le patrimoine de Mr Becker. Ils ajoutent que l'ex-star de tennis a manqué à ses obligations de coopérer avec eux et à leur fournir les informations requises.

Interrogée à Bruxelles au sujet de la mission confiée par la Centrafrique à Boris Becker, chargé d'affaires culturelles, sportives et humanitaires auprès de l'Union européenne, Maja Kocijancic, porte-parole de la Commission européenne, a indiqué que la Commission n'avait "pas été impliquée dans cette nomination, ni sollicitée pour accorder une accréditation de l'Union européenne".

Boris Becker a tenté récemment de rassembler les trophées et récompenses accumulés pendant sa prestigieuse carrière, afin de les vendre pour éponger ses dettes. Mais il a égaré les plus prestigieux.

L'ex-N.1 mondial a déjà eu des déboires judiciaires pour des dettes impayées avec la justice espagnole, concernant des travaux dans sa villa de Majorque, et avec la justice suisse, pour ne pas avoir payé le pasteur qui l'avait marié en 2009.

En 2002, la justice allemande l'avait condamné à deux ans de prison avec sursis ainsi qu'à 500.000 euros d'amende pour quelque 1,7 million d'euros d'arriérés d'impôts.