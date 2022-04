Poutine, "entente" avec la Russie: Marine Le Pen amende ses propos

Marine Le Pen, candidate du RN à la présidentielle, a amendé mardi ses propos sur Vladimir Poutine et sur son projet "d'entente" avec la Russie, la guerre en Ukraine empêchant à ce stade, selon elle, "une coopération dans la lutte contre le fondamentalisme islamiste".

La candidate RN avait estimé jeudi sur France 2 qu'une fois la guerre terminée, Vladimir Poutine pourrait "bien entendu" redevenir un allié de la France, faisant valoir que "la Russie n'allait pas déménager".

"Dans mon esprit, c'est la Russie dont je parlais" et non du président russe, a précisé mardi sur France Inter Marine Le Pen, qui avait été reçue en 2017 par M. Poutine et dont le parti continue de rembourser un prêt d'environ neuf millions d'euros à un créancier russe.

A propos de son projet "d'entente" avec la Russie, qu'elle avait évoqué le 11 février, soit avant l'invasion de l'Ukraine le 24, la candidate d'extrême droite a estimé mardi que "nous ne sommes pas dans des circonstances à pouvoir mettre en place une coopération dans la lutte contre le fondamentalisme islamiste, au moment où nous nous parlons, avec la Russie".

Marine Le Pen avait évoqué en conférence de presse la possibilité de conclure une "entente" avec la Russie pour l'inclure "dans une architecture de sécurité européenne qui ne peut se confondre avec la seule Otan", considérée comme une "organisation belliciste".

"Je considérais jusqu'à récemment que la Russie était un allié dans la lutte contre le fondamentalisme islamiste, et c'est en cela que j'évoquais la sécurité de l'Europe", a-t-elle expliqué mardi.

Marine Le Pen a parlé lundi sur BFMTV et RMC de "crimes de guerre" en Ukraine après la découverte de centaines de corps de civils dans la région de Kiev, notamment à Boutcha, et demandé une enquête de l'ONU et du Tribunal pénal international (TPI). Elle avait refusé fin mars de qualifier Vladimir Poutine de "criminel de guerre", arguant qu'on ne peut négocier la paix "en insultant une des deux parties.

"Les gens qui (…) seraient convaincus d'avoir commis des crimes de guerre ne peuvent pas réintégrer le concert des nations", tandis que "les pays, un jour ou l'autre, doivent faire l'objet d'une discussion" a-t-elle précisé mardi.