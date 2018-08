Poutou appelle à une "riposte politique" face à un "gouvernement brutal"

Philippe Poutou, porte-parole du NPA, a appelé lundi à une "riposte politique" face à l'exécutif qu'il a qualifié de "gouvernement brutal" qui "se radicalise".

"On a un gouvernement brutal qui impose des replis sociaux" et "mène une guerre de classes", a déclaré M. Poutou à un correspondant de l'AFP, en marge de l'université d'été du NPA à Rives-des-Corbières (Aude), près de Port-Leucate.

"Il y a urgence pour construire une riposte politique et sociale", a-t-il ajouté, peu avant son meeting, estimant que le gouvernement "veut liquider toute résistance". "On peut construire un mouvement social fort, c'est possible (...) le gouvernement se radicalise, nous en face, il faut qu'on se radicalise aussi", a estimé M. Poutou.

"On va chercher l'unité", a ajouté le porte-parole du NPA, qui s'est montré rasséréné par la présence de quelque 850 sympathisants à l'université d'été de son parti, alors que l'"on sait que la rentrée va être difficile".