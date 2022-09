PPDA, retour sur l’effondrement d’un mythe du journalisme français

C’est une affaire « classée sans suite » qui s’ouvre de nouveau. Une affaire qui a bouleversé le paysage médiatique français.

L’affaire PPDA - pour les initiales du journaliste Patrick Poivre d’Arvor -, fait état d’une trentaine d’accusations de comportements problématiques, d'harcèlements, d’agressions et de viols perpétués par l’ex-présentateur star du journal télévisé de TF1 durant sa (longue) carrière. Ce dernier, présumé innocent, continue de contester « toute violence, sexuelle ou non, à l'égard des femmes qui l'ont accusé. »



En juin 2021, la Cour d’appel de Versailles avait choisi un classement sans suite des fait. Elle a décidé, un an après, de revenir sur sa décision. Une information judiciaire a été rouverte sur « l’ensemble des faits » malgré leur prescription. La notion juridique de sérialité se trouve désormais au coeur de cette nouvelle étape, impliquant une recherche de témoignages similaires, non prescrits, afin de caractériser une répétition des faits.

De ma vie jamais je n’ai consenti, je n’ai accepté une relation qui ne serait pas consentie, une relation qui serait forcée, que ce soit sentimentale ou sexuelle. Patrick Poivre d'Arvor, ex-présentateur vedette du journal télévisé de TF1

Prescription des faits



« La femme qui accuse PPDA ». Ce titre de Une du Parisien du 19 février 2021 marquera le début de la médiatisation de l’affaire. Florence Porcel, autrice et vulgarisatrice scientifique, témoigne avoir été victime d’un rapport non consenti en 2004 de la part du journaliste, qui lui aurait aussi 5 ans plus tard imposé une fellation. Une enquête préliminaire est alors ouverte par le parquet de Nanterre. Les faits qui remontent à 2004 se seraient déroulés dans le bureau de la chaîne TF1 du présentateur, et ceux de 2009 au siège de la société de production A Prime Group, selon le journal Le Parisien.



Il s’agit alors de la première plainte déposée contre Patrick Poivre d’Arvor. Ce dernier fait alors entendre par la voix de son avocat qu’il « récuse fermement » ces accusations « absurdes et mensongères ». Deux semaines plus tard, sur le plateau de l’émission Quotidien sur TMC, il vient en personne donner sa version des faits. « De ma vie jamais je n’ai consenti, je n’ai accepté une relation qui ne serait pas consentie, une relation qui serait forcée, que ce soit sentimentale ou sexuelle. Jamais de ma vie. » déclare-t-il tout en regrettant que « ce comportement où il y avait parfois des petits bisous dans le cou, des petits compliments, du charme ou de la séduction » ne soit « plus accepté par les jeunes générations ». Le 30 mars, il dépose plainte auprès du parquet de Nanterre pour « dénonciation calomnieuse » contre Florence Porcel.

Le journaliste Patrick Poivre d'Arvor au festival de Cannes le 18 mai 2014. AP/Alastair Grant

Vingt-deux témoignages de femmes suivront cependant celui de l’autrice la même année. Sept autres plaintes sont déposées dont trois pour viol et quatre pour agressions sexuelles ou harcèlement sexuel. L’officier de police judiciaire ayant recueilli les dépositions notait que les plaignantes présentaient toutes « Patrick Poivre d’Arvor comme un prédateur sexuel abusant de sa notoriété et usant d’un mode opératoire similaire dans l’approche de ses victimes et dans la brutalité de ses actes ».

Le 25 juin, l'enquête pour viols, agressions et harcèlement sexuels visant l'ancien présentateur du journal télévisé de TF1, est cependant classée sans suite par le parquet de Nanterre pour « prescription » et « insuffisance de preuves ». Les accusations de viols remontent à plus de 10 ans, et pour les faits reprochés non prescrits de harcèlement sexuel, le parquet a jugé qu'il manquait d'éléments pour constituer l’infraction. « Absence de répétition, de pressions, de caractère sexualisé des propos tenus, ou encore de trace des appels téléphoniques », est-il énuméré.



La loi du 27 février 2019 double les délais en matière de prescription pénale pour les crimes et délits. Ainsi le délai de prescription en matière criminelle (pour un viol par exemple) passe de dix à vingt ans. Pour les délits de droit commun, il passe de trois à six ans. Aucune rétroactivité n'est cependant possible, c'est-à-dire que ce changement de loi est applicable seulement pour les faits s'étant déroulé après le 27 février 2017.

« Un mode opératoire »



L’affaire aurait pu en rester là et tomber dans l’oubli. Ça n’a toutefois pas été le choix de huit femmes qui ont décidé de faire entendre leur voix, cette fois-ci dans la presse. Sept d’entre elles le feront à visage découvert dans le journal Libération « pour dénoncer le comportement abusif de l’ancien présentateur vedette du 20 heures et décrire le mode opératoire qu’il avait mis en place » rapporte le journal.



Toutes décrivent un schéma, des manières de faire qui se répètent d’une femme à une autre et des faits qui étaient connus du milieu. «Ce qui me choque le plus est le regard amusé de mes chefs. Je suis humiliée d’être jaugée comme la prochaine qui passera à la casserole. Aucun d’entre eux ne prendra quelques minutes pour m’indiquer un comportement à tenir. A partir de cet épisode, je passe mon temps à fuir PPDA. Dès que je le vois dans un couloir, je fais demi-tour. […] De temps en temps, un prénom féminin résonne via un système de haut-parleur. L’élue est appelée dans le bureau de PPDA. Et toute la rédaction de bruisser sur ce qu’il va lui arriver. Tout le monde est au courant et personne n’a conscience de rien », décrit Cécile Delarue, journaliste et autrice qui dit avoir repoussé les avances du présentateur avant d’être évincée.

Sitôt le plat terminé, il se jette sur moi alors que je suis encore assise. C’est brusque et soudain. Je suis une chiffe molle. Hélène Devynck, scénariste et auteure

Hélène Devynck, scénariste et auteure de 54 ans, était elle assistante éditoriale du présentateur quand elle accepte de dîner chez lui un jour en 1993. « Sitôt le plat terminé, il se jette sur moi alors que je suis encore assise. C’est brusque et soudain. Je suis une chiffe molle. Il me porte pour me déposer sur le canapé à côté et m’impose un rapport sexuel extrêmement bref. Je me souviens d’une immobilité physique et d’un affolement des pensées, d’avoir cherché mentalement de toutes mes forces une solution pour sortir de là, sans la trouver. […] J’ai mis des années à me défaire de la chape de dégoût et de honte, des années à me dire que j’aurais pu crier, me débattre, frapper, courir. Après, je me rappelle un silence, et tout de suite me demander comment j’allais gérer cela, puis me dire que cela n’aurait pas d’impact sur ma vie. Vaine promesse », témoigne l’autrice qui a sorti le livre « Impunité » aux éditions du Seuil, retraçant son histoire et celle d’autres femmes agressées. Elle a porté plainte contre PPDA pour viol.



Peu de temps après la publication de ces témoignages, certaines fondent l’association #MeTooMedias pour relayer le combat «des femmes et des hommes qui souffrent silencieusement dans ce milieu médiatique». « On veut apporter de l'écoute, de la protection et un accompagnement, notamment juridique si besoin », explique alors Emmanuelle Dancourt, chroniqueuse sur la chaîne RMC qui a porté plainte en 2021 contre PPDA pour une agression sexuelle dont elle aurait été victime en 2008. La structure est aussi conçue comme « une ombrelle pour que des victimes non prescrites de Patrick Poivre d'Arvor osent enfin sortir du bois ».

Patrick Poivre d'Arvor au tournoi de tennis de Roland Garros 31 mai 2008 à Paris. AP

Trois nouvelles plaintes



Le 26 novembre 2021, l’affaire PPDA connaît une nouvelle étape judiciaire. Après avoir vu l’enquête classée sans suite, l'écrivaine Florence Porcel porte plainte avec, cette fois, constitution de partie civile pour viol contre PPDA afin d'obtenir la saisine d'un juge d’instruction. Une nouvelle enquête est alors ouverte. Les enquêteurs investigueront de nouveau les faits de 2009 classés pour « insuffisance de preuves ».



Le 10 décembre, deux nouvelles plaintes pour viol et agression sexuelle visant PPDA, sont déposées. L’une des plaignantes l’accuse de l'avoir violée dans une chambre pendant le festival de Cannes en 1985 alors qu'elle avait une vingtaine d’années. L’autre, pour agression sexuelle. Elle l’accuse de l’avoir embrassée de force dans un Club Med à Valmorel, en Savoie, en 2013, quand elle avait 23 ans. Même si les plaintes dénoncent des faits prescrits, celles-ci « déposent plainte par solidarité avec les autres » fait savoir leur avocate. Une deuxième enquête est alors ouverte.



Quatre mois après, le 26 avril 2022, Patrick Poivre d'Arvor porte plainte pour dénonciation calomnieuse contre 16 femmes ayant porté plainte contre lui. Il fustige le "lot d'excès et de dérives" du mouvement #MeToo d’après France info. Il décrit aussi "un retour du puritanisme et de la censure, habilement parés de la prétendue protection des femmes ». À ses yeux, les 16 accusatrices sont des femmes "éconduites ou ignorées", nourrissant une "amertume qui les conduit à commettre, par vengeance tardive, le délit de dénonciation calomnieuse ». La plainte a été déposée avec constitution de partie civile.

J'attends que cette procédure bâillon (de dénonciation calomnieuse) se transforme en procès et qu'on puisse toutes défiler à la barre. Hélène Devynck, scénariste et auteure

Hélène Devynck, l'une des femmes visées, dénonce alors une « inversion de la culpabilité » qui « fait des victimes les coupables ». « J'attends que cette procédure bâillon (de dénonciation calomnieuse) se transforme en procès et qu'on puisse toutes défiler à la barre. Ça va être difficile de faire croire que 16 femmes mentent », a-t-elle ajouté.

Deux jours après, le 28 avril 2022, une nouvelle plainte pour viol visant l'ex-présentateur de TF1 est déposée. Le témoignage est recueilli anonymement dans l’émission Complément d’enquête qui retrace l’affaire. À l'époque âgée de 24 ans, *Mathilde (le prénom a été modifié), journaliste tout juste diplômée, déclare avoir été invitée dans le bureau de PPDA où il l'aurait « embrassée » puis « basculée sur la moquette ». « Il a enlevé mon pantalon, il a enlevé son pantalon et il m'a violée. Je n'avais plus aucun réflexe » affirme la jeune femme.

Décision rare



Le 10 mai, le média en ligne Mediapart rassemble 20 femmes qui ont témoigné dans l’enquête judiciaire contre l’ex-présentateur dans le cadre d’une émission spéciale. Elles sont réunies et se rencontrent pour certaines pour la première fois. Une par une, elles livrent leur témoignage.



Fin juin, la cour d’appel de Versailles prend alors une décision rare. Les juges en charge de l’instruction judiciaire (initiée par la deuxième plainte de Florence Porcel) avaient décidé d'écarter les faits de 2004 - apparaissant prescrits depuis 2014 - et d'enquêter sur ceux de 2009. Le choix d'écarter les faits antérieurs finalement été rejeté par la cour d'appel qui a rappelé que le délai de prescription, la période au-delà de laquelle il n'est plus possible de poursuivre l'auteur d'une infraction, n’est pas inéluctable.

Elle souhaite donc étendre les poursuites de l'information judiciaire à des faits apparaissant prescrits.



Les juges analysent désormais les accusations de viol qui sont reprochés à PPDA dans leur ensemble, pour déterminer leur éventuel caractère sériel, qui permettrait de contourner la prescription.



Patrick Poivre d’Arvor a, lui, toujours nié avoir eu tout rapport sexuel avec Florence Porcel, l’accusant même d'avoir "beaucoup d’imagination" selon le procès-verbal de son audition en mai 2021. Il avait résumé leur rencontre dans son bureau de TF1 par un baiser « sur le front » assurant qu’ « il n'y a pas eu l'ombre d'un quart de rapport sexuel ». Florence Porcel a, elle, dénoncé un rapport sexuel non consenti, au cours duquel Patrick Poivre d'Arvor aurait déclaré : « maintenant, vous êtes une femme ».



PPDA a été interrogé par les enquêteurs de la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) en juillet 2022 concernant les deux enquêtes qui désormais le visent.



Début septembre, trois témoignages sont venus s’ajouter à l’affaire, encore dans le journal Libération. Celui de trois écrivaines dénonçant des viols et s'interrogeant sur la complaisance du monde de l'édition à l'égard de l’ex-journaliste. Parmi elles, Bénédicte Martin dénonce une agression sexuelle en novembre 2003 quand elle avait 24 ans et Anne Cauquil-Gleizes un viol en 1985 quand elle en avait 16. Il s’agit de la troisième plaignante de l’affaire témoignant d’une agression du journaliste alors qu’elle était mineure. Elles sont désormais une trentaine à accuser le journaliste et à demander que justice soit faite.