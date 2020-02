Prada annonce l'arrivée de Raf Simons à la co-direction créative de la maison

La maison de mode italienne Prada a annoncé dimanche qu'à partir du 2 avril 2020, la styliste emblématique et fondatrice Miuccia Prada coopérera avec un co-directeur créatif, le fameux designer Raf Simons.

Le célèbre couturier belge de 52 ans passé chez Jil Sander, Dior puis Calvin Klein en plus d'avoir créé sa propre marque, Raf by Raf, travaillera donc en collaboration étroite avec Miuccia Prada sur les collections et tous les processus créatifs de la marque.

Leur première collection commune sera dévoilée en septembre durant la prochaine fashion week milanaise des défilés printemps/été 2021.

La nouvelle a été annoncée par surprise, au cinquième jour de la semaine de la mode à Milan, perturbée vers la fin par la multiplication de cas de nouveau coronavirus dans le nord de l'Italie.

"C'est la première fois dans l'histoire de la mode que deux stylistes aussi importants et de cette envergure travailleront ensemble", a déclaré Patrizio Bertelli, mari de Miuccia Prada et patron de la marque, lors d'une conférence de presse convoquée au dernier moment.

"Le groupe Prada a toujours été capable d'anticiper les changements mondiaux du secteur global de la mode et nous le démontrons encore aujourd'hui", a-t-il dit.

"Je ne suis pas ici pour vous annoncer ma retraite ni ma succession mais au contraire, c'est un souffle nouveau pour moi, une nouvelle aventure très excitante. Et je vais probablement devoir travailler encore plus qu'avant!", a commenté Miuccia Prada, visiblement ravie de cette perspective.

"Nous nous apprécions, nous nous respectons et nous avons hâte de voir où cette collaboration nous mènera", a-t-elle poursuivi.

"Nous nous connaissons depuis longtemps, depuis 2005 quand j'étais à la tête de Jil Sander. Depuis lors, nous avons commencé à échanger sur le thème de la mode, de la politique, de l'art. L'année dernière, après mon départ de Calvin Klein. Nous avons renforcé ce dialogue jusqu'à donner vie à ce projet", a déclaré Raf Simons.

"Nous voulons remettre la créativité au coeur du système mode, sans oublier les impératifs commerciaux et nos responsabilités sur ce thème mais avec une approche qui puisse questionner ce système et être plus fort créativement à deux", a conclu Raf Simons.