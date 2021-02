Prada Cup: vainqueur d'Ineos, Luna Rossa affrontera Team New Zealand dans la Coupe de l'America

Le défi italien Luna Rossa, vainqueur dimanche du britannique Team Ineos UK, affrontera début mars le tenant du titre Team New Zealand dans la Coupe de l'America.

Luna Rossa s'est facilement imposé 7 manches à 1 face au voilier Ineos Team UK lors de la finale de la Prada Cup, après les régates de dimanche dans la baie d'Auckland (Nouvelle-Zélande).

"+Fantastico! Fantastico, Bellissimo+", s'est réjoui l'Italien Francesco Bruni, après cette éclatante victoire remportée en seulement huit manches.

"C'est une super journée pour nous, pour Luna Rossa et pour l'Italie. On est très, très contents. On est en course pour la victoire dans la Coupe de l'America maintenant", s'est-il félicité.

Luna Rossa avait débuté la journée en menant 5 manches à 1 face au voilier Ineos Team UK, avant de s'adjuger facilement les manches N. 7 et 8 et l'emporter, la finale de la Prada Cup se disputant au meilleur des treize manches.

Le bateau italien a conclu les deux manches clés avec un écart sur son adversaire d'une minute 45 secondes sur la ligne d'arrivée virtuelle, puis de 56 secondes, pour briser les espoirs de remontée d'Ineos.

Sous un ciel bleu dans la baie d'Auckland (Nouvelle-Zélande), tout s'est de nouveau joué au départ, un moment stratégique crucial. Spithill a pris l'ascendant sur la légende britannique de la voile Ben Ainslie, qui n'a pas pu ramener Team Ineos UK dans la bataille.

"Désolé les gars", a déclaré Ainslie, dépité, à ses équipiers à l'issue de la dernière manche, avant de féliciter Luna Rossa.

"Je dois féliciter Luna Rossa. Bravo à l'Italie !", a-t-il dit. "Je sais ce que cela représente pour l'Italie d'arriver en finale de la Coupe de l'America."

La première course entre Luna Rossa et le tenant du titre, Team New Zealand, est prévue le 6 mars pour la 36e édition de la mythique Coupe de l'America.