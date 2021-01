Premier confinement à Hong Kong, un quartier bloqué pour 48h

Des milliers d'habitants d'un des quartiers les plus pauvres et densément peuplés de Hong Kong ont reçu l'ordre de rester chez eux samedi dans le cadre du premier confinement ordonné par les autorités depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Cette mesure interdit à une dizaine de milliers de personnes vivant dans des immeubles situés dans une zone géographique délimitée, où un nombre croissant de cas a été enregistré ces derniers jours, de quitter leur domicile à moins de présenter un test négatif.

Le gouvernement de Hong Kong a indiqué dans un communiqué prévoir de tester dans les 48 heures tous les habitants de cette zone du quartier de Jordan, "afin de parvenir à zéro cas dans cet arrondissement".

Samedi, des files d'attente d'habitants se formaient pour être testés dans l'un des 51 véhicules prévus à cet effet, ainsi que pour recevoir des produits de première nécessité fournis par le gouvernement afin de subvenir à leurs besoins quotidiens.

"Les habitants vont devoir rester chez eux afin d'éviter les contaminations jusqu'à ce qu'ils obtiennent les résultats de leurs tests", a déclaré à la presse la ministre de la Santé Sophia Chan.

Cette mesure concerne quelque 150 immeubles et plus de 3.000 policiers ont été mobilisés pour faire respecter le confinement.

La nouvelle d'un confinement imminent avait fuité dans la presse locale vendredi, et certains médias ont rapporté avoir vu des habitants quitter la zone avant la limite de minuit.

Hong Kong a été en première ligne lorsque les premiers cas du nouveau coronavirus ont été détectés dans le centre de la Chine il y a plus d'un an.

- Logements exigus -

Les quelque 7,5 millions d'habitants de Hong Kong vivent depuis un an au rythme de restrictions plus ou moins fortes, qui se sont avérées efficaces pour empêcher une flambée du nombre de cas de coronavirus.

La ville, hérissée de hautes tours d'habitation serrées les unes contre les autres, a totalisé depuis le début de la pandémie moins de 10.000 cas et quelque 170 décès ont été formellement attribués au Covid-19.

Au cours des deux derniers mois, le territoire a été frappé par une quatrième vague d'infections, et les autorités ont introduit de nouvelles restrictions.

Des foyers épidémiques sont apparus dans l'arrondissement défavorisé de Yau Tsim Mong, où les logements sont parmi les plus exigus de la planète. C'est précisément là qu'ont été détectés vendredi 24 nouveaux cas, sur les 61 enregistrés le même jour dans l'ensemble de la ville de Hong Kong.

Dans l'ensemble du quartier de Jordan, 162 cas confirmés ont été recensés, entre le début de l'année et le 20 janvier.

Sur le papier Hong Kong est une des villes les plus riches du monde. Mais elle connaît de fortes inégalités et souffre d'une pénurie de logements et de loyers très élevés. Nombreux sont ceux qui s'entassent dans de tout petits espaces.

La surface moyenne d'un appartement à Hong Kong est de 46 m2. Mais beaucoup d'entre eux sont subdivisés en appartements encore plus petits, où plusieurs familles se partagent toilettes et douches et où sont apparus de multiples foyers épidémiques ces dernières semaines.