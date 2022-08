Premier league : formation obligatoire sur le consentement sexuel pour les joueurs de football

Les accusations de viol et d’agression sexuelle dans le football s'enchaînent. Encore aujourd’hui, ce mercredi 10 août, se tenait le début du procès du joueur français anciennement de Manchester City, Benjamin Mendy. Il est accusé par huit femmes de viol. Son procès s'ouvre deux jours après celui du Gallois et ancienne star de Manchester United, Ryan Giggs, 48 ans, accusé de violences conjugales.

Face à ce constat, le championnat anglais de football de Premier League vient d’annoncer l’ouverture de sessions de formations obligatoires au consentement sexuel aux joueurs de Premier League, rapporte le quotidien britannique The Telegraph.

Cette décision fait suite à la demande portée par la coalition d'individus et d'organisations basée au Royaume-uni, End Violence Against Women (EVAW) (En finir avec les violences faites aux femmes, en français).

Une lettre ouverte de plusieurs associations britanniques

Avec les mouvements féministes et antiracistes, The Three Hijabis et Level Up, EVAW avait écrit une lettre ouverte aux PDG de la Premier League et de la Football Association en février dernier.

La transformation de la culture du football aura un impact systémique sur la société dans son ensemble. Exrtrait de la lettre ouverte de End Violence Against Women (EVAW) à la Premier League

"Il est temps pour le football de se battre contre sa culture de la violence sexiste", titrait la lettre. Dans celle-ci, les organisations féministe demandaient aux responsables de la compétiton de prendre des mesures concrètes contre le fléau.



Plusieurs arrestations et inculpation de joueurs de football de premier plan et la signature d'un violeur connu avaient poussé les associations à passer à l’action, rapporte le site de EVAW."Ce problème ne concerne pas seulement les joueurs individuels. Il concerne aussi l'industrie qui les soutient, les clubs pour lesquels ils jouent, les ligues dans lesquelles ils concourent et les académies qui les forment”, peut-on lire dans la lettre ouverte.



Les associations pointent du doigt l’influence du comportement des joueurs sur le terrain et en dehors. "La transformation de la culture du football aura un impact sistémique sur la société dans son ensemble."

Une initiative inspirante pour la France

En France, l'association Femme et libre évoque la possibilité de faire la même chose avec la version française de la compétition, la Ligue 1. C'est ce que partage Yael Mellul, présidente de l'association Femme et libre pour RMC Sport "Former les sportifs à la question a déjà été fait aux Etats-Unis. Ce n'est pas du tout systématique mais il faut le globaliser", rappelle-t-elle. "On a beaucoup entendu parler de jeunes femmes victimes de viols par leurs entraîneurs."L'iniative traduit d'une avancée pour le football.