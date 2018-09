Premier rallye-raid au Turkménistan, dirigé par Jean-Louis Schlesser

Le président du Turkménistan a donné mardi le coup d'envoi de la "Turkmen Desert Race", premier rallye-raid du pays, dirigé par l'ancien pilote français Jean-Louis Schlesser et destiné à faire découvrir les paysages désertiques de ce pays très fermé d'Asie centrale.

Plus de 80 équipages représentant 20 pays étaient sur la ligne de départ de cette course en cinq étapes qui permettra de "rapprocher les peuples", selon le président Gourbangouly Berdymoukhamedov qui se met régulièrement en scène à bord de voitures de course devant les médias turkmènes.

La course reliera la ville d'Amoul, ancien carrefour des routes commerciales entre l'Europe et l'Asie, et celle d'Hazar au bord de la mer Caspienne. Les participants devront parcourir 1.570 kilomètres de terrains désertiques.

Le directeur de course, Jean-Louis Schlesser, double champion du monde en Voitures de Sport, puis double vainqueur du Paris-Dakar, a tenu à remercier "les grands noms" ayant répondu à son invitation. Il a également mis en avant "l'approche écologique" du rallye.

Le pilote anglais Harry Hunt, 10e de son tout premier Dakar, en 2016, et le Russe Ayrat Mardeev, vainqueur du Dakar-2015 dans la catégorie camions, comptent parmi les têtes d'affiche de cette première édition.

Le Turkménistan est l'un des pays les plus fermés au monde. Son président est régulièrement accusé par les organisations de défense des droits de l'Homme d'avoir mis en place son culte de la personnalité. Les autorités du pays souhaitent ouvrir le pays à des événements sportifs internationaux.

En 2017, la capitale Achkabad a ainsi accueilli les Jeux asiatiques des sports en salle et des arts martiaux, un événement qui s'était traduit par des investissements gigantesques, notamment un luxueux village sportif et un stade flambant neuf.