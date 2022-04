Premier tour de la présidentielle 2022 : pour qui ont voté les Français.es de l'étranger ?

Ils étaient 498 951 à exprimer leur voix depuis un pays étranger ce dimanche 10 avril, à l’occasion du premier tour de l’élection présidentielle française. Les Français de l’étranger ont majoritairement voté pour Emmanuel Macron, qui obtient 45,09%.

Jean-Luc Mélenchon arrive deuxième et capte 21,92% des voix exprimées suivi de Eric Zemmour (8,72%), Yannick Jadot (8,17%), Marine Le Pen (5,29%), Valérie Pécresse (4,2 %) et Anne Hidalgo (2,5 %). Suivent ensuite Nicolas Dupont-Aignan (1,42 %), Jean Lassalle (1,2 %), Fabien Roussel (0,65 %), Philippe Poutou (0,63 %) et Nathalie Arthaud (0,26 %).

Les français de l'étranger ont voté majoritairement pour Emmanuel Macron, selon le site du ministère de l'intérieur. TV5MONDE

Jean-Luc Mélenchon domine sur le continent Afrique

Jean-Luc Mélenchon devance Emmanuel Macron dans plusieurs communautés d’expatriés de pays d’Afrique. Dans la circonscription consulaire regroupant les Français du Sénégal, du Cap Vert et de Guinée-Bissau, le candidat de gauche a emporté 38,6 % des voix contre 33,9 % pour le président sortant. Le candidat de gauche proposait notamment la fin du franc CFA.

Il domine également le scrutin au Maroc, recueillant 54,5% des voix à Tanger contre 28,3% pour le président sortant. Le représentant de la France Insoumise y était né.

Emmanuel Macron devant Jean-Luc Mélenchon chez les expatriés d’Amérique du Nord, d’Europe et du Japon

Macron domine largement chez les expatriés des pays nord-américains. À New-York, le président sortant recueille 61,4% des voix quand son opposant de La France insoumise en capte seulement 12,4%.

En Europe, l'étau entre les deux hommes est parfois plus resserré. À Madrid, 40,2% des électeurs ont voté Macron et 20,1% pour Mélenchon. À Milan, c'est 52,4% contre 13,96% et à Londres, 53% contre 19,5%.

À Tokyo, les deux candidats recueillent respectivement 33,9 % et 30 %.

Eric Zemmour en tête en Israël et en Thaïlande

Si Marine Le Pen est à la peine, Eric Zemmour crée la surprise. Le candidat de Reconquête réalise des scores relativement hauts chez les Français établis hors de France et arrive en tête dans plusieurs pays. A Tel-Aviv, en Israël, 55% des Français ont voté pour le candidat d’extrême droite devant le président sortant (30,3%). Le candidat avait plusieurs fois fait référence à sa judaïté et dénoncé l’agression mortelle de Jeremie Cohen.

Il domine également le scrutin en Russie. À Moscou, il obtient 26,85% des voix devant Emmanuel Macron (23,21%). Eric Zemmour avait eu des positions plus ambigües que ses adversaires au moment de l’invasion russe.



Plus étonnant encore, Eric Zemmour arrive en tête en Thaïlande (31,9%) face à Emmanuel Macron (31,2%).

Malgré la surprise,le total de voix accordées à l’extrême droite reste cependant bien plus faible comparé aux Français établis en France.

Fait exceptionnel, les Français de Shanghaï n’ont pas pu voter. Ils doivent se plier comme tous les habitants de la ville à de strictes mesures de confinement depuis le recrudescence des cas de Covid-19 dans la région.



