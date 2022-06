Premier tour des élections législatives en France : ouverture des bureaux de vote en Polynésie

Une fois n’est pas coutume : après un scrutin présidentiel qui n’a pas passionné les foules, la campagne électorale des législatives peine, elle aussi, à décoller.

Les Français "ont très clairement la tête ailleurs", estimait ce jeudi l'expert en sondages Brice Teinturier, alors qu'"en réalité il n'y a pas vraiment de campagne qui se soit construite".

Ce climat fait craindre un très fort taux d'abstention. Lors des dernières législatives, en 2017, elle avait dépassé les 50% au premier tour, un record.

205 600 électeurs polynésiens attendus

Le premier tour de scrutin est fixé au samedi 4 juin 2022 en Polynésie française. Le second tour aura lieu le 18 juin 2022. Plus de 205 600 électeurs répartis dans l’archipel du Pacifique sont inscrits sur les listes électorales.

Ce samedi, les bureaux de vote de l’archipel sont ouverts dès 8h00 heure locale. Si la plupart d’entre eux ferment à 18h00, d’autres accueillent les électeurs jusqu'à à 19h00 ou 20h00.

27 candidats en lice pour représenter la Polynésie à l'Assemblée nationale Cette année, 27 candidats se présentent à la députation en Polynésie : Première circonscription (Papeete - Pirae - Arue - Moorea - Tuamotu / Gambier - Marquises) Pascale Haiti, suppléante Lydia Nouveau

Tematai Le Gayic, suppléant Odette Samin épouse Homai

Jacky Bryant, suppléante Raissa Bruneau

Jean Paul Théron suppléante Gérida Tapati

Willy Cadousteau, suppléante Yamila Ah Lo

Nicole Bouteau, suppléant Joseph Kahia

Felix Tokoragi, suppléant Nahiti Teariki

Tauhiti Nena, suppléant Etienne Tehaamoana

Laurence Piercy, suppléant Bernard Begliomini Deuxième circonscription (Mahina - Hitiaa o tera - Taiarapu est et ouest - Papara - Paea - Australes Eric Zanni, suppléant Jean-Louis Denarie

Jonathan Tarihaa, suppléante Juliette Tahuhuatama

Charles Atger, suppléante Miri Wong-Po

Nicole Sanquer, suppléante Heia Parau Tokoragi

Steve Chailloux, suppléante Alexandra Opuu, épouse Robson

Sandra Levy-Agami, suppléant André Tahimanarii

Tati Salmon, suppléante Hinatea Urarii-Pambrun

Paméla Octenasek, suppléant Faana Taputu

Paul Bontour, suppléante Amélia Taharoa Fariua

Tepuaraurii Teriitahi, suppléant Henri Florh

Troisième circonscription (Faa'a - Punaauia - Iles Sous Le Vent)

Moetai Brotherson, suppléante Mereana Reid Arbelot

Gilles Tautu, suppléant Gontran Haapa

John Manuarii Tefan, suppléante Vairea Atiu

Bernard Heifara Teriitahi, suppléante Ericka Kaspar

Sylviane Terooatea, suppléant Martial Teroroiria

Nuihau Laurey, suppléant Teha Temarii

Tuterai Tumahai, suppléante Patricia Amaru

Jules Hauata, suppléant Monia Tinorua

Les Français de l'étranger votent aussi dès samedi

Dans les Outre-mer, le premier tour aura lieu les 11 et 12 juin. Le second tour, lui, se tient une semaine plus tard.

Les Français qui votent dans les ambassades et consulats du continent américain sont aussi appelés aux urnes ce samedi 4 juin pour le premier tour des législatives.

Pour être élu au premier tour, il faut recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.