PrÃ©occupÃ©e par la montÃ©e des taux, Wall Street hÃ©site

La Bourse de New York évoluait près de l'équilibre peu après l'ouverture jeudi, rattrapée par une certaine fébrilité alimentée notamment par la montée des taux d'intérêt et des prix du pétrole.

Vers 14H10 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, perdait 0,08%, à 24.750,30 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'appréciait de 0,03%, à 7.400,46 points après avoir commencé dans le rouge.

L'indice élargi S&P 500 montait de 0,05%, à 2.723,69 points après avoir aussi débuté la séance en repli.

Les indices de Wall Street avaient terminé en hausse mercredi, reléguant au second plan les inquiétudes sur les tensions géopolitiques et les taux pour se concentrer sur les résultats encourageants de la chaîne de magasins Macy's et un indicateur solide: le Dow Jones avait gagné 0,25% et le Nasdaq 0,63%.

Jeudi, les investisseurs "semblent se soucier de divers éléments pouvant ralentir la croissance, dont les taux d'intérêt plus élevés, l'incertitude persistante autour des relations commerciales et la montée continue des prix du pétrole", a remarqué Patrick O'Hare de Briefing.

Ces facteurs alimentent l'idée d'une augmentation de l'inflation et, par ricochet, "la crainte d'un possible ralentissement des dépenses des consommateurs", a-t-il souligné.

Le taux d'emprunt des Etats-Unis à 10 ans est de fait monté jeudi jusqu'à 3,119%, un niveau inédit depuis 2011, quand celui à 30 ans a grimpé jusqu'à 3,248%.

Sur le front commercial, les Etats-Unis et la Chine reprennent jeudi de délicates négociations sous la menace de la possible entrée en vigueur dans moins d'une semaine de sanctions américaines qui relanceraient le spectre d'une guerre commerciale.

Le prix du baril de pétrole Brent a de son côté dépassé jeudi le seuil des 80 dollars pour la première fois depuis novembre 2014 dans un marché tendu par les incertitudes autour de l'Iran et du Venezuela.

- Ford reprend son pickup star -

Le secteur technologique était aussi affecté par la baisse du titre de l'équipementier en télécoms Cisco (-3,28%), dont les prévisions ont déçu.

Le géant de la distribution Walmart, qui a annoncé jeudi une forte baisse de son bénéfice net au 1er trimestre en raison notamment de changements de méthodes comptables liés à des acquisitions, mais a dégagé un chiffre d'affaires supérieur aux attentes, reculait de 1,68%.

Le constructeur automobile Ford montait de 0,44%. Le groupe a annoncé qu'il allait reprendre dès vendredi, soit plus tôt que prévu, la production de son pickup F-150, véhicule le plus vendu aux Etats-Unis, qui avait été suspendue après un incendie chez un équipementier.

La chaîne de magasins de vêtements J.C. Penney chutait de 10,42% après avoir fait part d'une baisse de son chiffre d'affaires de 4,3% au premier trimestre de son exercice décalé, en raison notamment de la fermeture de 141 magasins aux deuxième et troisième trimestres 2017.

Le spécialiste de la livraison de produits alimentaires à domicile Blue Apron s'appréciait de 5,82% après avoir annoncé la nomination au poste de directeur financier de Tim Bensley, qui a notamment travaillé pendant près de 30 ans à PepsiCo.

Les indicateurs du jour étaient mitigés, entre une hausse un peu plus forte que prévu des demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis et une forte progression de l'activité manufacturière de la région de Philadelphie en mai.