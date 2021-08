Près d'un millier de kilomètres de bouchons cumulés sur les routes

Nouveau week-end de forte affluence sur les routes de l'Hexagone, avec près de 1.000 kilomètres de bouchons cumulés au milieu d'un samedi classé rouge par Bison Futé dans le sens des retours.

Le pic du trafic a été atteint à midi avec 960 km de ralentissements au total pour ce nouveau chassé-croisé estival entre le départ des nouveaux vacanciers du mois d'août et le retour de ceux partis plus tôt dans l'été.

Les principales difficultés se concentrent sur l'autoroute A7 dans la vallée du Rhône, avec plus de 110 km de bouchons et une circulation en accordéon entre Lyon et Marseille.

D'autres difficultés sont également à noter autour des grandes agglomérations du Grand Ouest telles que Rennes, Nantes, Le Mans, Rouen, ou Orléans où on enregistre de 5 km à 25 km de bouchons et des ralentissements sur différents secteurs et à l'approche de certaines barrières de péage, observe bison Futé.

Dans le sens des départs, la journée est classée orange mais rouge sur l'arc méditerranéen, les Pyrénées et en Nouvelle-Aquitaine.

Les difficultés de circulation pour ceux qui prendront la route des vacances sont susceptibles de s'accentuer dans l'après-midi.