Près de Nice, le radar qui a flashé le plus d'excès de vitesse en 2018 et 2019

Pour la deuxième année consécutive, le radar qui a flashé le plus d'excès de vitesse en France se situe à la sortie de Nice, sur une portion d'autoroute où la vitesse a été réduite pour éviter bouchons et accidents, révèlent les chiffres de la Sécurité routière.

Ce radar, placé avant la bretelle de Cagnes-sur-mer sur l'autoroute A8 dans le sens Nice-Marseille, a enregistré 205.510 excès de vitesse en 2019, selon le site Radars-auto.com qui s'appuie sur le récent rapport de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR).

Cela représente une hausse de 78% par rapport à 2018, hausse qui peut s'expliquer par l'abaissement de la vitesse maximale autorisée de 110 km/h à 90 km/h le 1er octobre 2018 selon l'observatoire.

Ce radar s'était déjà classé N.1 au palmarès des équipements ayant relevé le plus d'infractions en France en 2018, avec 115.558 excès de vitesse flashés.

Dans le collimateur des usagers, il a subi des dégradations "à partir d'octobre 2018 et jusqu'en 2019" et produit des photos noires ou illisibles qui n'ont pas permis d'identifier les véhicules flashés, précise l'observatoire.

Le trafic au pied de l'appareil est très dense, avec plus de 60.000 véhicules par jour en moyenne, illustrant une difficulté de la Côte d'Azur dont l'urbanisation du littoral oblige beaucoup d'habitants à emprunter quotidiennement l'autoroute, malgré le prix élevé et le trafic des véhicules et camions en transit.

Cette décision de réduire la vitesse à 90 km/h sur un tronçon de quelques kilomètres avait suscité des protestations en 2018 de la part d'usagers et d'élus locaux. Selon la préfecture, citée par le journal Nice-Matin cet été, la première année de vitesse réduite a cependant correspondu à une diminution des accidents, des bouchons, de la pollution et des nuisances sonores. Un nouveau bilan doit être fait.

Il s'agit d'un radar fixe, signalé en amont par des panneaux et donc sans piège pour les conducteurs, souligne-t-on à la Sécurité routière.