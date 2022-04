Présidentielle 2022 : les deux candidats, l'agenda... ce qu'il faut savoir du second tour

Les deux candidats

Portraits - Ils sont arrivés en tête du premier tour. Comme il y a cinq ans, Emmanuel Macron et Marine Le Pen seront face à face au second tour. Les résultats complets ont été publiés ce lundi 11 avril à la mi-journée. Le président sortant a recueilli 27,84 des votes exprimés, contre 23,15% pour la candidate d'extrême-droite.

► Marine Le Pen

Marine Le Pen au soir du premier tour de la présidentielle, le 10 avril 2022. © AP Photo/Lewis Joly

53 ans, troisième candidature . Voilà près de deux ans, le 16 janvier 2020, que Marine Le Pen a annoncé qu'elle serait dans la course. L'héritière du Front national, rebaptisé Rassemblement national, de son père Jean-Marie Le Pen (avec qui elle entretient aujourd'hui des relations complexes) se présente pour la 3e fois à la présidentielle.

En 2012, arrivée en 3e position avec 17,9% des voix, elle avait été éliminée dès le 1er tour. En 2017, elle s'était qualifiée pour le 2nd tour où elle avait échoué face à Emmanuel Macron.

Depuis, son parti a connu des périodes compliquées ; sa politique de "dédiabolisation"du RN a laissé des traces.

Sa campagne a été perturbée fin 2021 par la montée en puissance d'un rival d'extrême-droite, l'ancien journaliste Eric Zemmour. Mais une campagne jugée efficace par de nombreux observateurs de la vie politique lui a permis de gonfler son score de 2017.

Deux candidats éliminés au premier tour ont appelé à voter pour elle, Eric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan.



Le site de campagne de Marine Le Pen est à découvrir ici.

► Emmanuel Macron

Emmanuel Macron en campagne à Denain dans le nord de la France, le lundi 11 avril 2022. © AP Photo/Lewis Joly, Pool

44 ans, deuxième candidature, président sortant. Le vrai-faux suspense aura été entretenu jusqu'au bout. Cinq ans après avoir été élu en déstabilisant le paysage politique français, voici donc Emmanuel Macron en campagne pour un second mandat. La campagne a été courte et il a pu lui être reproché de "ne pas faire de campagne".

Se voulant le plus consensuel et le plus inclusif possible, Emmanuel Macron a baptisé son projet et son site de campagne "Avec vous".

Si son score de premier tour est plus important qu'en 2017, le président sortant va toutefois devoir "ratisser large" pour s'assurer une réelection. Les réserves de voix issues des candidats éliminés au premier tour sont très incertaines. La plupart des candidats éliminés au premier tour ont appelé (sous diverses formes) à voter pour lui "pour faire barrage à Marine Le Pen".