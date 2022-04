Présidentielle 2022 : dans les coulisses du débat de l'entre-deux-tours

Avril 2017. Sous l'oeil des caméras, le regard perdu dans ses fiches, Marine Le Pen apparaissait fatiguée et mal préparée au débat de l'entre-deux-tours de 2017, après avoir multiplié les déplacements.

En 2022, le même duel l’attend face à Emmanuel Macron, à l'occasion du débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle 2022. Cette fois-ci, aucun événement ne figure à son agenda, à la veille du grand débat. Elle prépare chez elle, dans son bureau, ce passage obligé de la présidentielle instauré en 1974. L’objectif : ne pas subir la même humiliation face à Emmanuel Macron en 2022.



Le président candidat ne prend pas pour autant l’exercice à la légère. Il "se prépare sérieusement parce que c'est un débat important", affirme sur CNews Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement et soutien d'Emmanuel Macron. C’est le moment où il pourra "rentrer dans le détail des propositions", a-t-il précisé. Dans les coulisses, pour les journalistes, les rédacteurs en chefs et le réalisateur, l’exercice est aussi de taille.

Équilibrer le choix des thématiques

Plusieurs acteurs assurent l'équité et la bonne tenue du débat. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) propose un réalisateur en accord avec les chaînes. “Chaque candidat a un réalisateur-conseiller qui est lui-même en lien avec le réalisateur du débat” explique Franck Louvrier, maire de La Baule, membre du parti Les Républicains et ancien conseiller en communication de Nicolas Sarkozy.



Les trois réalisateurs travaillent en étroite collaboration dès la préparation du débat. “Le réalisateur du programme doit respecter une charte validée par le réalisateur-conseiller des deux candidats et coordonnée par l’ARCOM”, détaille Vincent Vedel, réalisateur d’émissions de télévision pour France 2, France 3 et TV5MONDE.

Léa Salamé et Gilles Bouleau vont choisir le menu et articuler toutes les thématiques. C'est plus sur l'ordre dans lequel elles sont abordées que les conseillers des candidats interviennent.



Alix Bouilhaguet, éditorialiste politique sur France info et ancienne rédactrice en chef d’émissions politique sur France 2

Sur le fond, les thématiques abordées sont avant tout sélectionnées par les présentateurs.“Léa Salamé et Gilles Bouleau vont choisir le menu et articuler toutes les thématiques”, explique Alix Bouilhaguet, éditorialiste politique sur France info et ancienne rédactrice en chef d’émissions politiques sur France 2. “C’est plus sur l’ordre des thématiques que les discussions vont se jouer", détaille-t-elle. “Macron sera plus intéressé par des questions écologiques ou européennes. Le Pen par des questions d'immigration", ajoute-t-elle.

Un plateau conçu sur-mesure

Les réalisateurs-conseillers se rendent sur le plateau du débat le matin ou en début d'après-midi pour vérifier des détails aussi précis que la température, les hauteurs de siège, les loges ou le décor. “Des doublures des candidats permettent de valider les plans et de verrouiller chaque cadre pour chaque caméra, à l’occasion d’une répétition”, ajoute le réalisateur Vincent Vedel. Les candidats ne participent pas à cette dernière.

Si les candidats étaient trop près l’un de l’autre, c'est comme dans un match de boxe, la pression se ferait plus ressentir.



Vincent Vedel, réalisateur d’émissions de télévision pour France 2, France 3 et TV5MONDE

Cette année, les candidats seront placés à 2 m 50 l’un de l’autre, chacun sur une table différente. “La distance leur permet de bénéficier d’un certain confort. S’ils étaient trop près l’un de l’autre, c'est comme dans un match de boxe, la pression se ferait plus ressentir”, explique-t-il.

Les journalistes sont à quatre mètres des candidats. “C’est très loin. Il va y avoir un travail au niveau du son pour s'assurer que Macron ou Le Pen ne fassent pas répéter les journalistes. Cela pourrait être considéré comme un aveu de faiblesse par les téléspectateurs”, détaille le réalisateur. Sur le fond, les journalistes se placent en retrait du débat.

Ne pas montrer un aveu de faiblesse des candidats

Contrairement à une émission politique classique, le but des présentateurs n’est pas de rentrer frontalement en contradiction avec les candidats. “Ils sont des passeurs de plats. Ils ont pour rôle de redistribuer le temps de parole”, détaille Alix Bouilhaguet. De ce fait, “ils n’ont pas à intervenir sur le fond, même si les candidats avancent de fausses informations. Les interrompre risquerait de les affaiblir”, détaille-t-elle.

La télévision s'écoute avec les yeux et c'est vrai que l'attitude compte parfois autant que le fond. Franck Louvrier, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy

Les réalisateurs-conseillers ont le droit d'être en car régie, assure l’ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, Franck Louvrier. "Ce sont eux qui vont vérifier que la charte est bien appliquée pendant l’émission en ayant un contrôle sur le choix des plans de coupe, du temps imparti, des caméras, du dispositif mis en place." détaille-t-il. Et pour cause, la forme est aussi importante que le fond pour l'ancien conseiller. "La télévision s'écoute avec les yeux et c'est vrai que l'attitude compte parfois autant que le fond", ajoute-t-il.

Les moyens mobilisés sont donc nombreux. Mais l’importance du débat dans le résultat final laisse à désirer, selon Franck Louvrier. “Les convaincus restent convaincus et les opposants restent opposants. Peut-être que cette fois-ci, le débat jouera plus dans le résultat final, étant donné le nombre de votants souhaitant s'abstenir”, nuance-t-il. Réponse ce mercredi à 20h.