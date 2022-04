Présidentielle 2022 : “Il faut plus d’actions sur la transition écologique”

Natif d’Alger, Oussama a grandi à Marseille avant de s’installer dans la campagne bretonne avec sa femme. Père de deux enfants, il considère que la transition écologique devrait être l’enjeu principal de cette campagne présidentielle.

« J’ai l’impression qu’on tourne en rond depuis des années. » C’est la troisième fois qu’Oussama, 29 ans, va voter pour une élection présidentielle. Mais pour celle-ci, le Franco-Algérien considère que « peu importe le sujet, j’ai l’impression qu’on est dans l’urgence, qu’on est dans un moment charnière, qu’il peut y avoir de gros bouleversements selon qui remporte l’élection. »

Quitter le béton pour la verdure

Le jeune homme s’est installé en Bretagne à Saint-Brieuc-de-Mauron il y a trois ans avec sa compagne. Il aspirait à un cadre de vie plus tranquille et un environnement plus sain pour élever ses enfants. Un cadre de vie qui détonne avec la manière dont sont représentées les personnes originaires du Maghreb en France. « Ce qu’on montre des populations immigrées en France, c’est des gens qui se concentrent dans des grandes villes, souvent dans des cités, regrette le Franco-Algérien. Alors que dans les faits, on est beaucoup à vivre dans des petites communes. » Oussama n’a eu aucun problème d’intégration à son arrivée à Saint-Brieuc-de-Mauron. Et sa compagne, qui porte le voile, n’a jamais eu de remarques à ce sujet sur son lieu de travail.

C’est du sensationnalisme et par conséquent, ça détourne de tous les autres sujets qui sont beaucoup plus importants.Oussama, Franco-Algérien

Selon l’Insee, près d’un tiers de la population française vit en zone rurale. Bien qu’évoqués dans les programmes des candidats, les enjeux liés au monde rural ne sont pas assez médiatisés, selon Oussama. « J’ai l’impression que l’élection présidentielle ressemble de plus en plus à un concours de popularité qu’autre chose », estime-t-il. « C’est du sensationnalisme et par conséquent, ça détourne de tous les autres sujets qui sont beaucoup plus importants. »

Parmi les sujets qu’il juge importants : le réchauffement climatique et la transition écologique. Pour Oussama, tous les secteurs d’activités sont concernés par cette transition et particulièrement en milieu rural : « C’est là qu’est produite la nourriture que mangent les Français. » Selon lui, la transition écologique démarre en révisant la manière de cultiver les ressources, d’où l’importance des milieux ruraux. « Dans tous les programmes, les candidats parlent de privilégier les circuits courts de consommation, là on est en plein dedans. »

Ma fille est née il y a un mois, en 2050 elle sera plus jeune que ce que je suis aujourd’hui. Oussama, Franco-Algérien

Le Franco-Algérien s’inquiète aussi des conséquences à long-terme du réchauffement climatique. Le 28 février, le GIEC publiait son dernier rapport, dans lequel il évoque des conséquences directes sur les populations. La plus frappante : d’ici 2050, un milliard de personnes vivant dans des régions côtières seront menacées par la montée des eaux. Il voit l’échéance arriver à pleine vitesse. « Ma fille est née il y a un mois, en 2050 elle sera plus jeune que ce que je suis aujourd’hui ».