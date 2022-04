Présidentielle 2022 : les programmes d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen

Emmanuel Macron



Le candidat Emmanuel Macron met l'accent sur le travail, en repoussant notamment l'âge légal de départ à la retraite, et insiste, depuis le premier tour, sur l'écologie pour briguer un deuxième mandat.

Christophe Petit Tesson, AP

TRAVAIL, IMPÔTS ET POUVOIR D'ACHAT

- Conditionner le RSA à 15 ou 20 heures d'activité d'insertion

- Engager le versement automatique des aides sociales dès 2023

- Maintenir le "bouclier" sur les prix de l'énergie et confirmer la ristourne à la pompe de 15 à 18 centimes

- Supprimer la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises), soit 10 milliards d'euros d'allègement fiscal par an

- Tripler le plafond de la "prime Macron" (sans charges ni impôts). Une entreprise qui verse des dividendes devra récompenser aussi ses salariés (prime Macron, participation ou intéressement)

- Supprimer la redevance audiovisuelle

- Pas d'impôt sur les successions jusqu'à 150.000 euros par enfant et 100.000 pour les autres membres de la famille

- Mise en place d'un "compte épargne-temps universel"

- Garantie d'une solution de garde "accessible" pour tout parent d'enfant de moins de trois ans et jusqu'à 12 ans pour les parents solo

- Les couples en union libre pourront déclarer ensemble leur impôt sur le revenu

- "Chèque alimentaire" dès cette année pour les ménages modestes et les classes moyennes, notamment pour acheter en circuit court

- Relever le point d'indice des fonctionnaires dès cette année



RETRAITE ET SENIORS

- Relever progressivement l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans d'ici 2027, avant éventuellement de le porter à 65 ans, modulable pour les métiers pénibles

- Indexer les retraites sur l'inflation dès cet été, soit 4,5% de hausse

- Augmenter la pension minimale à taux plein à 1. 100 euros par mois, y compris pour les retraités actuels

- Proposer un cumul emploi-retraite plus simple et plus avantageux

- Prime pour prendre en charge jusqu'à 70% des coûts des travaux d'adaptation des logements

- Lancer une convention citoyenne pour réfléchir à la fin de vie

ECOLOGIE

- Nommer un Premier ministre qui sera "directement chargé de la Planification écologique" pour "faire de la France la première grande nation à sortir du gaz, du pétrole et du charbon"

- Construire six centrales nucléaires de nouvelle génération, étude sur 8 autres

- Décupler la puissance solaire, implanter 50 parcs éoliens en mer d’ici 2050, développer la filière hydrogène et produire des millions de véhicules électriques et hybrides

- Mettre en place un système de "leasing" pour disposer d'un véhicule électrique pour environ 80 à 100 euros par mois

- Conditionner la rémunération des dirigeants des grandes entreprises au respect des objectifs environnementaux et sociaux

- Rénover 700.000 logements par an

- Plan de purification de l'air dans les écoles, les hôpitaux et les bâtiments publics



EDUCATION

- Accroître la rémunération des enseignants, en fonction de missions supplémentaires

- Mettre les mathématiques dans le tronc commun du lycée

- 30 minutes de sport par jour en primaire dès 2022, 2 heures en plus par semaine au collège

- Faire découvrir des métiers aux collégiens dès la 5e, dont les métiers techniques et manuels, en conviant des entreprises pour les présenter

- Enseigner le code informatique au collège

- Réformer le lycée professionnel en accroissant les stages en entreprise

- Moduler les places dans l'enseignement supérieur en fonction des débouchés

- Garantir le remplacement des enseignants absents

- Donner davantage de liberté aux directeurs d'établissements pour recruter un partie de l'équipe pédagogique

SANTÉ

- Relocaliser en France la production de médicaments

- Lancer un chantier pour lutter contre les déserts médicaux

- Recruter 50.000 infirmiers et aides-soignants supplémentaires d'ici 2027

- Réformer la gouvernance à l'hôpital en donnant davantage de poids aux soignants

IMMIGRATION

- Renforcer le contrôle des frontières européennes et nationales

- Accélérer les procédures d'asile et expulser plus efficacement en cas de refus

- Soumettre l'obtention d'un titre de long séjour à la réussite d'un examen de français et une insertion professionnelle

- Expulsion des étrangers qui troublent l'ordre public

SECURITE

- Achever le doublement de la présence des forces de l'ordre sur la voie publique et le déploiement de 200 nouvelles brigades de gendarmerie

- Pour les délits du quotidien, instaurer des amendes forfaitaires

- Recruter 8.500 magistrats et personnels de justice supplémentaires

- Doubler le nombre de réservistes opérationnels des armées

INSTITUTIONS

- Créer une "convention transpartisane" pour moderniser les institutions. Emmanuel Macron s'est dit favorable au vote à la proportionnelle

- Création d'une nouvelle catégorie d'élu local, le conseiller territorial



Marine Le Pen



La candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, veut stopper l'immigration, combattre l'islamisme et relever le pouvoir d'achat, dans le but de "rendre leur argent" et "leur pays" aux Français, grâce à un emprunt national et 68,3 milliards d'euros de recettes.



AP Photo/Jeremias Gonzalez

"ARRÊTER L'IMMIGRATION INCONTRÔLÉE"

- Organiser un référendum sur un projet de loi révisant la Constitution pour y inscrire la "maîtrise" de l'immigration, la "priorité nationale" et la primauté du droit national sur le droit international et européen

- Rétablir le délit de séjour irrégulier, qui obligera les fonctionnaires, en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale, à "dénoncer" la présence de clandestins

- Réserver les aides sociales aux Français, conditionner les prestations de solidarité (comme le RSA) à 5 ans de travail

- Priorité nationale pour l'accès au logement social et à l'emploi

- Fin du regroupement familial

- Supprimer l'autorisation de séjour pour tout étranger n'ayant pas travaillé depuis un an

- Expulser clandestins, délinquants et criminels étrangers, fichés S étrangers

- Supprimer le droit du sol, naturaliser sur des critères de mérite et d'assimilation

- Effectuer les demandes de droit d'asile dans les consulats ou ambassades à l'étranger



"ÉRADIQUER LES IDÉOLOGIES ISLAMISTES"

- Interdire la "pratique, la manifestation ainsi que la diffusion publique", au cinéma, dans la presse comme à l'école, des "idéologies islamistes"

- Interdire le port du voile dans l'espace public, mais pas de la kippa. Depuis le premier tour, cette mesure n'est plus une "priorité" mais un "objectif".

"LA SÉCURITÉ PARTOUT"

- Rétablir les peines planchers

- Présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre

- Doubler le nombre de magistrats

- Inscrire au fichier des délinquants sexuels les harceleurs de rue

- Création de 25.000 nouvelles places de prison en 2027

- Supprimer toute possibilité de réduction ou aménagement de peine



POUVOIR D'ACHAT

- Baisser la TVA de 20% à 5,5% sur les carburants, le fioul, le gaz et l'électricité

- Exonérer de cotisations patronales les entreprises qui augmentent les salaires (jusqu'à trois Smic) de 10%

- Renationaliser les sociétés d'autoroutes

- Privatiser l'audiovisuel public

- Créer un chèque-formation mensuel de 200 à 300 euros pour les apprentis, alternants et leurs employeurs

- Exonérer d'impôt sur le revenu les jeunes jusqu'à 30 ans

- Exonérer d'impôt sur les sociétés les entrepreneurs de moins de 30 ans pendant les 5 premières années

- Instituer une part fiscale complète dès le deuxième enfant

- Doubler le soutien aux mères isolées

- Créer un prêt à 0% pour les jeunes familles

- Défiscaliser les donations jusqu'à 100.000 euros par enfant tous les dix ans

INSTITUTIONS

- Référendum d'initiative citoyenne à partir de 500.000 signatures. Mais depuis le premier tour, un RIC sur la peine de mort n'est plus envisagé.

- Mode de scrutin proportionnel pour les législatives

RETRAITES

- Retraite à 60 ans avec 40 annuités réservée aux Français entrés dans la vie active avant l'âge de 20 ans

- Retraite entre 60,75 ans et 62 ans pour les Français entrés dans la vie active entre 20 ans et 24,5 ans, système inchangé au-delà de 25 ans

- Réindexer les retraites sur l'inflation

- Revaloriser le minimum vieillesse à 1.000 euros

- Restaurer la demi-part fiscale en faveur des veuves et veufs

ÉNERGIE

- Supprimer les subventions aux énergies "intermittentes"

- Arrêter les projets éoliens et démanteler progressivement les parcs existants

- Relancer la filière nucléaire, hydroélectrique et investir dans l'hydrogène



"SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE"

- Retirer l'agriculture des traités de libre-échange

- Faire intervenir l'Etat dans la fixation des prix

- Interdire les importations ne respectant pas les normes françaises

- Contraindre les cantines à utiliser 80% de produits français

PME D'ABORD

- Baisser les impôts de production des PME-TPE

- Supprimer les impôts sur les transmissions d'entreprises

- Créer un impôt sur la fortune financière, pour taxer la spéculation

EMPRUNT NATIONAL

- Lancer "un grand emprunt national rémunéré à 2%" pour financer des investissements

DÉFENSE

- Porter le budget à 55 milliards d'euros d'ici 2027

DIPLOMATIE

- "Rapprochement stratégique" avec la Russie une fois la guerre en Ukraine terminée

- Arrêt des coopérations avec l'Allemagne sur le plan militaro-industriel

SANTE

- Plan de 20 milliards d'euros sur 5 ans, dont 2 milliards pour revaloriser les salaires des soignants

- Supprimer les Agences régionales de santé (ARS)

ÉDUCATION

- Supprimer l'enseignement des langues et cultures d'origine

- Sanctionner l'absence d’assiduité par la suspension des allocations familiales et des bourses scolaires

- Augmenter la grille indiciaire des enseignants de 3% par an