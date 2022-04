Présidentielle 2022 : "Les réserves de voix pour assurer un "front républicain" sont très, très faibles"

Chargement du lecteur...

Du côté d'Emmanuel Macron, toute la question sera donc : comment convaincre LFI de faire bloc ? Martial Foucault, directeur du CEVIPOF

Les acteurs de ce deuxième tour ne pourront pas user des mêmes ressorts qu’en 2017.

L’abstention n’est pas aussi forte que ce que certains pouvaient envisager (elle est estimée à 26,2%, NDLR). Cela veut bien dire que l’élection présidentielle reste une élection capable de mobiliser les Français, même ceux qui aujourd’hui se désintéresseraient de la politique.Sur le rapport de forces, je suis étonné du niveau très élevé d’Emmanuel Macron. Il peut probablement s’expliquer par un fort « vote utile » des électeurs LR (Les Républicains), qui se sont reportés dès le premier tour sur Emmanuel Macron. Ce qui complique aussi sans doute la tâche de l’entre-deux tours pour lui, parce que le réservoir de vote restant sera très faible.Si on reprend les clivages instaurés par Emmanuel Macron en 2017, on découvre que le « bloc populiste » (LFI, RN, Reconquête!, et les partis d’extrême-gauche) est majoritaire, avec près de 55% des voix. Cela modifie totalement la tonalité de la campagne de l’entre-deux tours.L’un des candidats est un président sortant, qui va devoir présenter son bilan. La nature du duel sera donc certainement bilan vs. projet pour Marine Le Pen. Elle n'hésitera pas à considérer que ce bilan explique pourquoi tant de gens sont mécontents et se retrouvent plutôt dans des forces contestataires.Forcément, les acteurs de ce deuxième tour ne pourront pas user des mêmes ressorts qu’en 2017. Emmanuel Macron avait accusé d’incompétence Marine Le Pen. Cette fois-ci, tout l'enjeu pour la candidate RN sera de montrer sa crédibilité sur des sujets techniques. Et pour Emmanuel Macron de continuer à rappeler qu'elle reste la représentante de l'extrême-droite, même si la candidate paraît plus adoucie et banalisée - parce qu’Éric Zemmour a permis de la rendre fréquentable.Pour le PS, c'est une confirmation qu’aujourd'hui, dans son état et son organisation, il n'est plus un parti qui peut jouer la victoire au plan national. Le grand changement, c'est plutôt qu'on est passé de quatre grands blocs en 2017, avec Fillon, Le Pen, Mélenchon et Macron, à trois blocs aujourd'hui. Et cette tripartition de l'espace politique oppose les partis contestataires au parti gouvernemental.Les candidats chercheront à prouver qui a la plus grande crédibilité pour représenter les intérêts de la France. Macron va jouer la carte d'un président qui a réussi à éviter le pire, après la crise du Covid et maintenant la guerre en Ukraine. Je pense que l’un des autres enjeux sera de savoir si Macron va pouvoir s'adresser aux classes les plus modestes, le plus précaires, qui ont certainement constitué le gros de l'électorat de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon.C'est pour moi le point le plus intéressant du second tour. Est-ce que l’installation du clivage populiste/progressiste n'est pas un piège qui se refermerait sur Emmanuel Macron ?Il existe un risque d'un fort ressentiment anti-Macron. Ce ne sont pas des gens qui partagent des mêmes conditions sociales qui se retrouveraient derrière cette coalition. On serait plus proche de ce qu’on avait observé en 2012, à travers le « tout sauf Sarkozy ».Les réserves de voix pour assurer un « front républicain » sont très, très faibles dans les partis classiques. C’est ce qui va conduire à mon avis le président à changer de stratégie, pour faire campagne dans l'entre-deux tours. Il va devoir rentrer dans l'arène et être mobilisé tous les jours dans cette confrontation.Bien sûr, il va y avoir le point d'orgue, qui est le duel télévisé, mais il ne faut pas imaginer que le même déroulé va se reproduire. Marine Le Pen a appris de ses erreurs, qui lui ont été fatales en 2017. Et Emmanuel Macron devra, comme il l'a dit plusieurs fois, adopter une rhétorique moins blessante, condescendante.Il a fait ce choix avant le premier tour, considérant qu’il y avait des circonstances extérieures et exceptionnelles qui justifiait qu'il ne soit pas un candidat président, mais qu'il reste président.Ce n’est pas seulement Emmanuel Macron, mais l'ensemble de la République en Marche, les membres du gouvernement, les députés, qui n’ont pas été très présents pendant cette campagne. Donc il y a probablement là un travail très important qui va se nouer dès ce soir, dès demain, avec une stratégie beaucoup plus offensive et visible de l'ensemble des soutiens du président.Ça va être très compliqué. On sait qu'il y a une partie de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, qu'on estime à environ un quart, qui pourrait être séduite par l'idée de rallier cette coalition anti-Macron. Mais l'essentiel des électeurs de Jean-Luc Mélenchon vont probablement préférer ou l'abstention ou le vote blanc, pour se mettre à l'écart de ce duel. Du côté d'Emmanuel Macron, toute la question sera donc : Comment convaincre LFI de faire bloc ?Cette gauche est fragmentée, elle paye l'absence de coordination pour une candidature unique. Aucune des candidatures dans les partis traditionnels, PS ou EELV, n'est au-dessus de 5 %. C'est vraiment le prix de la désorganisation, des jeux d'ego personnels qui ont empêché un parti de prendre le leadership pour constituer une coalition de gauche.