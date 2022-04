Présidentielle 2022 : silence ! On vote !

En attendant les premiers résultats dimanche à 20H00, réunions publiques, distributions de tracts et propagande numérique des candidats sont donc interdits depuis vendredi soir à minuit en métropole.



Le code électoral interdit aux chaînes et aux radios de diffuser à l'antenne des sondages/résultats ou propos électoraux afin de ne pas influencer le vote des électeurs.

L'Arcom, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

La campagne prend fin la veille du scrutin à zéro heure précise en effet le décret du 8 mars 2001. Cette période de réserve dure tout le week-end jusqu'à la proclamation des premiers résultats le dimanche à 20 heures.



"La veille et le jour du 1er tour, le code électoral interdit aux chaînes et aux radios de diffuser à l'antenne des sondages/résultats ou propos électoraux afin de ne pas influencer le vote des électeurs", indique l'ARCOM, autorité de régulation de l'audiovisuel en France.



Les bureaux de vote ouvriront à 08H00 dimanche et aucune interview ni aucun sondage ou estimation ne peut donc être publié avant les résultats.La Commission nationale de contrôle de la campagne électorale et la Commission des sondages ont d'ailleurs appelé vendredi les électeurs "à la plus grande prudence" après la diffusion de SMS invoquant des sondages qui n'en sont pas et "qui peuvent constituer une information trompeuse".