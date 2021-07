Présidentielle: Bertrand progresse derrière Le Pen et Macron, selon un sondage

Xavier Bertrand progresse et reste le mieux placé à droite pour la présidentielle 2022 face à Marine Le Pen et Emmanuel Macron, tous deux toujours largement en tête des intentions de vote, selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI et le Figaro publié dimanche soir.

D'après cette enquête, le premier tour serait nettement dominé par Marine Le Pen (26%) et Emmanuel Macron (24 à 28%), quelque soit le candidat à droite.

Si c'est l'ex-LR Xavier Bertrand, qui a déjà déclaré sa candidature à l'Elysée, le président des Hauts-de-France recueillerait 18% des voix (+2 par rapport à mai), derrière Emmanuel Macron (24%, -1) et Marine Le Pen (26%, -1).

Valérie Pécresse, présidente (ex-LR, Libres!) de l'Ile-de-France recueillerait, elle 14 % (+4). Dans ce cas de figure, Emmanuel Macron serait à égalité avec Marine Le Pen (26%).

Enfin, Laurent Wauquiez, lui aussi largement réélu lors des récentes régionales en Auvergne-Rhône-Alpes, recueillerait 13% des voix (+5). Dans cette hypothèse, Emmanuel Macron devancerait Marine Le Pen (28% contre 26%).

A gauche, Yannick Jadot (EELV), Anne Hidalgo (PS) et Jean-Luc Mélenchon (LFI), en très forte baisse, récolteraient entre 6 et 7,5% si tous les trois étaient présents sur la ligne de départ du premier tour.

Au second tour, Emmanuel Macron gagnerait largement face à Marine Le Pen: 57% (+3) contre 43% (-3). Mais le chef de l'Etat, qui n'a pas encore déclaré sa candidature, s'inclinerait face à Xavier Bertrand par 52% contre 48%. Le président des Hauts-de-France s'imposerait également devant Marine Le Pen (61% contre 39%).

Enquête réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 29 juin au 2 juillet auprès d'un échantillon de 1.337 personnes inscrites sur les listes électorales, extrait d'un échantillon de 1.500 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1%.