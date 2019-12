Présidentielle en Guinée-Bissau : jour de vote

700.000 électeurs sont appelés aux urnes de 07H00 à 17H00 (GMT et locales). Les premières tendances sont attendues en début de semaine.



Les Bissau-Guinéens doivent départager deux anciens Premiers ministres : Domingos Simoes Pereira, le chef du PAIGC, le principal parti de cette ancienne colonie portugaise d'Afrique de l'Ouest et un dissident de cette formation, Umaro Sissoco Embalo. Ils promettent tous les deux de redresser l'économie du pays, dans lequel près de 70% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour.



La stabilité est l'enjeu principal de cette présidentielle. Une assise pour combattre les maux qui rongent le pays de l'intérieur : la grande pauvreté, la corruption répandue jusque dans les classes dirigeantes et le trafic de cocaïne.



Ce petit pays au climat tropical est abonné aux coups d'Etat depuis son indépendance en 1974. Il a vécu ces quatre dernières années au rythme des querelles entre le président José Mario Vaz et la principale formation du pays, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC).

Le président sortant qui se représentait, n'a terminé qu'à la quatrième place lors du premier tour fin novembre.



C'est son principal rival, le chef du PAIGC, Domingos Simoes Pereira, 56 ans, qui a viré en tête avec 40,1% des suffrages. Il affronte ainsi Umaro Sissoco Embalo, 47 ans, figure de proue du Madem, une dissidence du PAIGC, qui espère rattraper son retard de 12 points grâce au soutien que lui ont apporté les principaux candidats déçus du premier tour.