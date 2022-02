Présidentielle: l'éternelle question des parrainages sème l'inquiétude, en attendant Macron

Combien seront-ils sur la ligne de départ ? A douze jours du coup de gong du Conseil constitutionnel qui arrêtera les candidatures à la présidentielle, Emmanuel Macron se fait toujours attendre, alors qu'Eric Zemmour et Marine Le Pen alertent sur leurs difficultés à recueillir les 500 parrainages.

Dimanche, la campagne présidentielle prenait des airs de faux plat, sans meeting, respiration avant une semaine dont le point d'orgue sera l'ouverture du Salon international de l'agriculture à Paris samedi, incontournable rendez-vous de toute la classe politique.

L'occasion pour Emmanuel Macron de franchir le pas ? A priori non. Selon son entourage, le chef de l'Etat est très attaché à l'idée de prouver qu'il préside jusqu'au dernier quart d'heure, rappelant dimanche que son agenda de président de la République "détermine tout" et que "les défis actuels sont immenses", alors que la crise ukrainienne accapare son attention.

Dans la journée, il s'est à nouveau entretenu par téléphone avec Vladimir Poutine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le chancelier allemand Olaf Scholz, avant un appel à Joe Biden dans la soirée.

Sa déclaration de candidature devrait dès lors être repoussée à la semaine du 28 février. Son entourage renvoyait dimanche à une interview le 11 février dans Ouest-France dans laquelle Emmanuel Macron dit, lorsqu'on lui demande s'il ne se déclare qu'en mars: "je ne vous ai rien dit", avec un petit sourire.

Porté par sa posture internationale, le chef de l'Etat semble en récolter les fruits: il recueille 39% de satisfaits dans le baromètre Ifop pour le JDD paru dimanche, deux points de plus en un mois et a pu s'enorgueillir de nouveaux soutiens publics venus de la gauche, l'ancienne ministre de la Santé Marisol Touraine et l'ex-garde des Sceaux Elisabeth Guigou.

Le Conseil constitutionnel a fixé au vendredi 4 mars, 18H00, la date butoir pour présenter ses 500 parrainages et se déclarer formellement candidat.

- Les consolations de Pécresse -

Combien de prétendants y parviendront ?

Dimanche, le candidat d'extrême droite Éric Zemmour a assuré qu'il était "très possible" qu'il ne les obtienne pas. Au dernier comptage jeudi dernier, il n'en avait recueilli que 291 et il a annulé un déplacement à la Réunion pour se consacrer à la tâche.

"Je n'ai aucune certitude, c'est très dur, on passe des heures à téléphoner, mon ami Philippe de Villiers parle des heures avec les maires, Guillaume Peltier parle des heures avec les maires, moi-même je téléphone aux maires pour essayer de les convaincre", a insisté l'ex-polémiste sur Europe 1 et CNews, en faisant valoir que s'il devait être empêché, cela rendrait, selon lui, l'"élection illégitime".

"C'est une situation qui, démocratiquement est terrifiante", a abondé Marine Le Pen sur France Inter, en affirmant n'avoir "jamais été aussi inquiète".

A la recherche d'une cinquantaine de signatures manquantes, celle qui fut déjà candidate en 2012 et 2017 a jugé que son absence sur la ligne de départ "pour des raisons administratives" serait "inouï, scandaleux, gravissime" et a appelé "tous les maires" à se mobiliser.

Christiane Taubira (seulement 86 signatures) a elle aussi pointé sur BFMTV un "dispositif administratif" qui, selon elle, provoque une "interrogation démocratique". Elle affirme disposer de "plus de 600 promesses de parrainages" mais dont la plupart n'ont pas été concrétisées.

La question des parrainages, antienne de chaque élection présidentielle bien qu'aucun candidat bien placé dans les sondages n'ait jamais échoué à les recueillir, concerne également Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pour l'instant que 370 paraphes malgré ses 10% d'intentions de vote.

A contrario, Anne Hidalgo a passé l'étape sans difficultés (plus de 1.000 signatures), et a dès lors revendiqué dimanche d'être "cette gauche qui peut conduire au pouvoir et au gouvernement", appelant notamment les électeurs de Christiane Taubira à se joindre à elle.

Celle qui oscille entre 1,5 et 3% dans les intentions de vote a revendiqué représenter le "vote utile".

Au jeu des signatures, c'est la candidate des Républicains, Valérie Pécresse, qui fait la course en tête avec près de 2.000 parrainages, devant Emmanuel Macron (1.345 paraphes).

Une petite consolation pour celle qui a connu une semaine "horribilis" après un meeting jugé raté, prélude à un tassement dans les intentions de vote qui la placent à touche-touche avec Eric Zemmour, derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

A défaut de Nicolas Sarkozy, toujours silencieux, Mme Pécresse a reçu dimanche le soutien du successeur de l'ex-chef de l'Etat à la mairie de Neuilly (Hauts-de-Seine), le DVD Jean-Christophe Fromantin.