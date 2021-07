Présidentielle: "l'heure des femmes est venue" dit Pécresse

Potentielle candidate de la droite à la présidentielle, Valérie Pécresse (ex-LR) estime que "l'heure des femmes est venue" et assure qu'elle fera "entendre (sa) voix" au cours de l'été, dans une interview jeudi à La Provence.

"L'heure des femmes est venue. On le voit avec Carole Delga en Occitanie, Christelle Morançais dans les pays de la Loire", réélues à la tête de leur région, affirme-t-elle.

"Cet été, je compte faire entendre ma voix", ajoute la présidente de la région Ile-de-France en martelant: "il n'y a pas de candidat naturel qui a émergé" à droite pour la présidentielle.

Alors que Xavier Bertrand (ex-LR lui aussi), candidat déclaré et mieux placé dans les sondages, tente d'accroître son avance en se posant en rassembleur de la droite, Mme Pécresse l'affirme: "on ne peut pas jouer solo dans cette affaire".

"Moi, je suis vaccinée deux fois: contre le Covid et contre les divisions de la droite", ajoute-t-elle.

Et "les gens ont le droit de choisir le chef d'équipe et son projet", répète Mme Pécresse, trois jours après son appel à organiser une primaire de la droite et du centre, dans une tribune également signée des LR Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, autres candidats potentiels.

Selon un sondage Ifop publié jeudi par le JDD, 52% des Français (et 57% des sympathisants Les Républicains) sont favorables à une primaire de la droite et du centre pour désigner le candidat à la présidentielle.