Pressé d'agir sur le climat, Berlin promet des décisions en septembre

Sous pression après le score élevé des Verts aux Européennes, le gouvernement d'Angela Merkel a repoussé mercredi au mois de septembre les décisions sur sa loi climatique, faute d'avoir surmonté les divergences entre conservateurs et sociaux-démocrates.

Berlin fixera après l'été les mesures destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'énergie, le bâtiment, l'agriculture, l'industrie et les transports, pour une adoption en conseil des ministres "avant la fin de l'année", selon le porte-parole du gouvernement Steffen Seibert.

Dès "juillet", le gouvernement planchera sur les différents systèmes destinés à "donner un prix au CO2", a précisé M. Seibert, pour inciter ménages, entreprises et administrations à réduire leurs émissions.

Cette formule prudente évite de trancher sur une question âprement débattue depuis des mois : faut-il une "taxe carbone" touchant aussi bien le carburant que les dépenses de chauffage, au risque de faire éclore dans les rues allemandes un mouvement inspiré des "Gilets jaunes" français ?

La ministre de l'Environnement Svenja Schulze y est favorable, mais se heurte à une partie de son camp social-démocrate et à la majorité des conservateurs.

La droite prône de son côté une extension du marché européen du carbone, limité pour l'heure à l'énergie et l'industrie lourde, mais il faut l'accord des autres Etats membres de l'UE.

- Adieu au charbon -

"La grande majorité des experts (...) jugent une taxe sur le CO2 indispensable. Vous devrez avoir de très très bonnes raisons pour la refuser. Trop compliqué, trop cher ou +on n'ose pas+, ça ne suffit pas", tweetait mercredi Luisa Neubauer, la cheffe de file du mouvement "Fridays for Future", après des mois de mobilisation de la jeunesse allemande pour réclamer une politique climatique plus vigoureuse.

Quelque 46% des électeurs allemands ont fait de ce thème le premier déterminant de leur vote au scrutin européen de dimanche, un bond de 26 points par rapport aux Européennes de 2014. Et les Verts, avec plus de 20% des voix, sont devenus la deuxième force politique en Allemagne.

Constitué dans la douleur entre deux camps affaiblis, le quatrième gouvernement Merkel a promis l'an dernier de ramener dans les clous les émissions de gaz à effet de serre dans ce pays qui a déjà renoncé à ses objectifs pour 2020.

Faute d'une politique ambitieuse, l'Allemagne manquera aussi ses engagements pour 2030, soit 55% de réduction de ses émissions par rapport à 1990, reconnaissait mi-mai un rapport gouvernemental.

Le chantier le plus important concerne l'énergie : après la sortie du nucléaire d'ici à 2022, il faut s'atteler à l'abandon du charbon avant 2038, à un moment où les bassins miniers sont déjà désindustrialisés et tentés par l'extrême droite.

Pour cela, le ministère de l'Economie vient de faire adopter un plan de 40 milliards d'euros pour reconvertir les régions concernées et devra ensuite programmer la fermeture des centrales et des mines.

- 'Comédienne' -

Mais les Transports sont aussi attendus au tournant : ce secteur est le seul qui ne parvient pas depuis 1990 à diminuer ses émissions, la hausse du trafic et l'appétit pour les grosses voitures annulant les effets liés à l'amélioration des moteurs.

Or mercredi, le ministre Andreas Scheuer a exclu toute mesure réduisant ou renchérissant la circulation routière, misant plutôt sur des primes pour les voitures électriques, la baisse de la TVA sur les billets de train ou la promotion des moteurs à hydrogène.

"Depuis le début, Scheuer sabote toute politique climatique sérieuse", a déploré un responsable des Verts, Cem Özdemir. Le parti écologiste et la formation d'extrême gauche Die Linke réclament une interdiction des moteurs à combustion à partir de 2030, mesure attendue pour dès 2025 par l'association Greenpeace.

Le ministère de l'Agriculture compte de son côté sur la numérisation du secteur et n'entend pas "prescrire aux gens ce qu'ils doivent manger" en encourageant par exemple une moindre consommation de viande, selon une porte-parole.

Quant à Angela Merkel, une physicienne de formation très au fait des enjeux techniques, elle a reconnu mardi auprès de la châine de télévision CNN qu'il fallait de "meilleures réponses" sur le climat, sans lever le mystère sur les mesures qu'elle souhaite.

Un temps dépeinte en "chancelière du climat" pour avoir défendu ce thème sur la scène internationale, elle est désormais brocardée pour son inaction à domicile, au point que l'hebdomadaire Die Zeit l'avait qualifiée en 2017 de "comédienne" de la lutte contre le réchauffement.