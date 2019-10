Presse: le DG de Paris-Normandie évincé, en désaccord avec son patron candidat LREM à Rouen

Le directeur général de Paris-Normandie Frédérick Cassegrain a été évincé du journal, en raison d'un désaccord avec l'engagement pour les municipales à Rouen du propriétaire du quotidien, Jean-Louis Louvel, a-t-on appris jeudi auprès de l'intéressé.

"Je ne suis pas d'accord qu'il fasse de la politique en étant propriétaire du journal. C'est très ancien monde", a déclaré à l'AFP M. Cassegrain.

M. Louvel, qui a acquis Paris-Normandie il y a deux ans et demi alors que M. Cassegrain était déjà en poste, a reçu le soutien de La République En Marche (LREM) pour les municipales de mars prochain à Rouen, dont le maire est Yvon Robert (PS).

Continuer à être propriétaire d'un quotidien et faire de la politique, "c'est son choix mais je ne pense pas que ce soit possible. En 2019, le mélange des genres ne passe plus", a estimé M. Cassegrain qui a assuré dans le passé la direction de plusieurs médias.

"On attend depuis septembre des informations sur un potentiel investisseur qui pourrait entrer au capital de Paris-Normandie. Cette annonce (le départ de Cassegrain) nous surprend et nous inquiète", a indiqué à l'AFP Anne Boucher du syndicat SNJ, précisant que la rédaction n'avait pas eu d'explication sur ce départ.

Contacté par l'AFP, M. Louvel n'a pas donné suite.

M. Louvel avait annoncé il y a une quinzaine de jours qu'il recherchait "un actionnaire bienveillant" pour reprendre une partie de ses parts afin de "ne pas nuire" à l'image du journal alors qu'il s'apprête à mener campagne.

Il avait exprimé le souhait de se désengager partiellement de l'actionnariat de la Snic (Société normande d'information et communication) dont le principal titre est Paris-Normandie.

Repreneur de sociétés en difficulté, Jean-Louis Louvel détient depuis 2017, 90% des parts de Paris-Normandie via sa holding Fininco Médias.