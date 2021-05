Prince Philip : le PAF à l'heure britannique samedi

Les téléspectateurs auront le choix samedi pour suivre les obsèques du prince Philip : TF1, France 2 et les chaînes d'info BFMTV, CNews, LCI et franceinfo retransmettront en direct l'événement qui se déroulera au château de Windsor, où l'époux d'Elizabeth II est décédé vendredi dernier à 99 ans.

- TF1 diffusera une édition spéciale à partir de 15H05, retransmise également sur LCI, et présentée par Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau.

Outre la cérémonie en elle-même, la chaîne fera appel en plateau à des personnalités et experts comme Jane Birkin, Vincent Meylan du magazine Point de Vue, l'écrivaine Irène Frain ou l'ancien ambassadeur Jean-Pierre Jouyet, mais aussi, depuis Londres, le journaliste Marc Roche.

En outre, LCI, qui a proposé toute une série de programmes cette semaine autour de cet événement, prendra l'antenne dès 12H50, avec une édition spéciale présentée par Magali Lunel. La séquence se terminera par une "soirée spéciale" sur la chaîne d'info, à partir de 20H50, avec les documentaires "Elizabeth II, le destin d'une reine" puis "Elizabeth II, une histoire de famille".

- Sur France 2, Thomas Sotto et Stéphane Bern présenteront une édition spéciale à partir de 15H05, avec notamment la journaliste Adélaïde de Clermont-Tonnerre. En raison de la diffusion de la cérémonie, le match de rugby féminin Irlande/France, dans le cadre du tournoi des VI Nations, est désormais programmé sur France 4.

Cette édition spéciale sera diffusée simultanément sur TV5Monde, tandis que franceinfo proposera sa propre retransmission à partir de 15H05, animée par Clémence de la Baume.

- BFMTV lancera son édition spéciale à 13h, présentée par Ronald Guintrange. Aurélie Casse prendra la suite à 15H avant de passer le témoin à 17H à Jean-Baptiste Boursier.

La chaîne annonce en invités spéciaux les spécialistes de la famille royale Frédéric Mitterrand et Jean des Cars, et l'éditorialiste Ulysse Gosset. BFMTV s'appuiera sur deux équipes de reporters déployées en direct de Londres et de Windsor et proposera de vivre l'intégralité de la cérémonie, traduite en français.

- CNews diffusera elle aussi une édition spéciale à partir de 15H30, présentée par Thierry Freret avec Marc Menant. En plateau, on retrouvera l'historien Philippe Delorme, la rédactrice en chef de Voici Marion Alombert, ou encore Adélaïde de Clermont-Tonnerre.

fpo/fmp/sp

TF1 - TELEVISION FRANCAISE 1