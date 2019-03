Printemps, le 20 ou le 21 mars ? "Tout ça c'est du folklore !"

TV5Monde : beaucoup de gens sont perturbés. Le printemps commence cette année le 20 mars et non le 21 mars. Pourquoi ? Quelles sont les raisons scientifiques ?



Hubert Reeves : il n'y a pas de raison scientifique. Ce sont des croyances millénaires qui existaient avant qu'on ne connaisse la dimension de l'univers, le nombre d'étoiles et les planètes inconnues. C'est du folklore ! Pour moi, c'est une sorte de folklore primitif. C'est de la pure fantaisie d'astronomes. Pendant des milliers d'années, on a cru que les positions des étoiles dans le ciel avaient une influence sur la Terre. On sait maintenant qu'à part le soleil et la lune qui sont importants, les autres sont tellement loin que leur influence sur la Terre est tout à fait négligeable. Tout cela ce sont des connaissances qui ont été mises à mal par des connaissances plus contemporaines sur l'astronomie. Le fait que ce soit le 20 mars ou le 21 mars n'a aucune importance, cela ne change rien. Que l'axe de la Terre soit dirigé vers l'étoile Véga ou vers l'étoile polaire, c'est pareil.



TV5Monde : jusqu'en 2102 il en sera ainsi. Et pour les autres saisons à venir, les dates vont-elles aussi changer ?



Hubert Reeves : oui les dates vont changer parce que la Terre tourne sur elle-même, un peu comme une toupie. L'axe d'une toupie tourne sur lui-même et cet axe de la Terre dure 26 000 ans. Par exemple aujourd'hui l'axe de la Terre se dirige vers l'étoile polaire mais le prolongement de l'axe de la Terre dans le ciel se déplace et va aller jusqu'à l'étoile Vega dans 13 000 ans, ça c'est un autre phénomène qui fait que le ciel ne connaît pas l'irrégularité que notre système mathématique connaît.



TV5Monde : qu'est-ce qu'une équinoxe ?



Hubert Reeves : c'est le moment où la nuit et le jour ont la même durée. "Equinoxe" signifie que les deux durent exactement douze heures. L'équinoxe a lieu autour du 21 juin, autour du 21 septembre, mais comme les orbites ne sont pas définis de façon clairement mathématique, cela peut jouer au niveau de quelques heures. C'est donc la raison pour laquelle parfois cela passe du 20 juin dans la fin de la journée au 21 juin le matin.