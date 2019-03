Prison de Condé-sur-Sarthe: intervention en cours, des détonations

Une intervention des forces de l'ordre à la prison d'Alençon/Condé-sur-Sarthe (Orne), où un détenu radicalisé de 27 ans a grièvement blessé deux surveillants au couteau, était en cours mardi vers 18h40, a-t-on appris de sources concordantes.

Plusieurs journalistes de l'AFP ont entendu une série de détonations. Des équipes régionales d'intervention et de sécurité (Eris) de Rennes et le RAID, unité d'élite de la police nationale, étaient arrivés dans la journée au centre pénitentiaire où l'agresseur et sa compagne sont retranchés depuis mardi matin dans une Unité de vie familiale (UVF).