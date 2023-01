Prix d'Amérique : Hooker Berry nouveau champion du monde du trot attelé

Le trotteur français Hooker Berry, âgé de 6 ans et drivé par Jean-Michel Bazire, a remporté avec brio dimanche à Vincennes, près de Paris, le 102e Prix d'Amérique, devenant le nouveau champion du monde du trot attelé sur la distance classique de 2.700 mètres.

Parti prudemment, Jean-Michel Bazire a lancé son bel alezan à 500 mètres du but. Hooker Berry a contourné le peloton tout en dehors puis, à l'amorce de la ligne droite finale, le cheval a placé une accélération fulgurante laissant sur place ses adversaires.

"Il le fait super bien. Impeccable !", s'est réjoui Jean-Michel Bazire, qui remporte ainsi son 5e Prix d'Amérique.

"En descendant, ça bombardait, je me suis dit +il faut que je sorte de là+. J'avais bien le contact avec la bouche de mon cheval quand je suis sorti dans le dernier tournant et j'ai su que j'avais gagné!", a commenté "JMB", s'offrant le luxe de saluer le public en liesse à 100 mètres du but.

Dans l'épreuve reine du trot qui a opposé seize chevaux d'exception, après le forfait du suédois Honey Mearas et celui du français Etonnant, la deuxième place est revenue à la jument de 7 ans italienne Ampia Mede Sm entraînée en France par Fabrice Souloy et pilotée par Franck Nivard.

"Je n'ai pas été heureux en descendant, j'ai laissé la place à Vernissage Grif et après je n'ai pas arrêté de reculer. J'aurais été beaucoup mieux si j'avais eu la place de Hooker Berry", a regretté Franck Nivard. Mais "je finis facilement, j'ai toujours été au petit trot. (La jument) s'est bien allongée dans la ligne droite", a-t-il ajouté.

Le driver français David Thomain au sulky d'Italiano Vero a pris la 3e place de cette édition qui a opposé l'élite des trotteurs français, italiens et suédois, devant une foule de spectateurs.

- Déroute des favoris -

Quelque peu déçu de sa performance, David Thomain a raconté : "On a eu une bonne course, je suis parti un peu en retrait, le cheval ne m'a pas posé de problème. Je n'ai jamais eu de doute sur sa qualité".

On retiendra de cette édition la déroute des deux favoris. Idao de Thillard, piloté par Clément Duvaldestin, a pris le galop en début de parcours et a été disqualifié. Horsy Dream, mené par Eric Raffin, a lui rendu les armes à l'entrée de la ligne droite après avoir longtemps trotté dans le groupe de tête.

"Idao s'est couché un peu, Clément a dû lui mettre un coup de guidon à droite et le cheval a été déséquilibré", a dit l'entraîneur Thierry Duvaldestin qui tentait sa chance avec son jeune cheval de 5 ans.

"C'est les courses... Ce n'est pas sa dernière course, il est jeune. Il courra le Prix de France dans 15 jours. Il faut continuer", a-t-il ajouté.

Pierre Belloche, l'entraîneur de Horsy Dream, a déploré la manière dont la course s'est jouée. "Le cheval était trop brillant. C'est une douche froide", a-t-il estimé, une critique voilée faite à la tactique de course du pilote.

Le public était au rendez-vous, entassé dans les tribunes pour assister au sacre du nouveau roi de Vincennes. De nombreuses personnalités étaient présentes, à l'instar du ministre de l'Agriculture italien Francesco Lollobrigida ou encore l'acteur Pio Marmaï à l'affiche du film "Tempête" sur le monde du turf.

"La filière italienne hippique est en crise depuis longtemps. Nous sommes venus prendre exemple sur la filière française à l'occasion du Prix d'Amérique, de renommée mondiale", a dit à l'AFP Francesco Lollobrigida.