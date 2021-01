Prix de Bourgogne: Face Time Bourbon encore "prêt à gagner"

Le crack trotteur Face Time Bourbon drivé par le Suédois Björn Goop, vainqueur du Prix d'Amérique 2020, lauréat du Prix du Bourbonnais il y a trois semaines, est "prêt à gagner" le Prix de Bourgogne dimanche à Vincennes.

Les champions trotteurs qui rêvent d'Amérique doivent finir dans les trois premiers de cette épreuve de vitesse qualificative au championnat du monde du trot pour décrocher le précieux sésame mis en jeu.

Quinze chevaux s'élanceront derrière l'autostart pour un voyage de 2.100 mètres sur deux lignes de départ. Face Time Bourbon s'annonce comme le cheval à battre, même s'il s'élancera tout en dehors en première ligne avec le numéro 9.

"Face Time Bourbon a bien récupéré de sa course. Il est plus tonique au travail et va mieux courir que dans le Bourbonnais. Il a rarement été battu sur 2.100 mètres c'est sa distance !", a confié à l'AFP son entraîneur Sébastien Guarato qui se dit encore "prêt à gagner".

Sébastien Guarato qui a remporté quatre des dernières éditions de cette "B", présentera également Billie de Montfort, la tenante du titre "pour une place".

La petite jument, pilotée par l'Italien Gabriele Gelormini, "vient de gagner un groupe 1 +le plus haut niveau+ à Milan", a rappelé le professionnel du Ménil-Bérard (Orne) qui vise "une place parmi les quatre premiers".

Billie de Montfort tentera le doublé dimanche comme ont su le faire depuis 2000, Insert Gédé et Meaulnes du Corta.

Et si dans cette épreuve dotée de 110.000 euros, Face Time Bourbon continue de jouer son rôle d'arbitre en dictant encore sa loi, il restera à ses adversaires deux tickets disponibles pour l'Amérique.

Face Time Bourbon, le représentant de la scuderia Bivans, dont l'objectif se situe surtout le 31 janvier dans le Prix d'Amérique, devra toutefois redouter le "Bazire" Davidson du Pont, 2e favori, en première ligne aux côtés de quelques bolides, de la trempe de Bahia Quesnot.

Attention aussi au Drôle de Jet de Pierre Vercruysse ou encore Vivid Wise As, bon démarreur.

Drôle de Jet s'élancera en deuxième ligne (numéro 14) dans le dos de Davidson du Pont. "Quand tu es en première ligne tu choisis de démarrer ou pas, quand tu pars derrière les autres tu subis! Tu n'es pas maître de ton destin", déplore Pierre Vercruysse.

Selon lui, le mieux placé c'est son deuxième élève Moni Viking confié à Matthieu Abrivard. Il s'élancera avec le numéro 11 derrière le 2 Billie de Montfort "un dragster en partant". "Moni Viking est en pleine forme. C'est lui qui va faire un numéro", espère-t-il.