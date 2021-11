Prix de l'humour politique : six nouvelles "petites phrases" sélectionnées

Le jury du prix "Press club, humour et politique" 2021 a sélectionné une troisième et dernière série de six "petites phrases" prononcées par des hommes et femmes politiques pour récompenser l'auteur de la saillie la plus drôle de l'année.

Le jury, présidé par Olivier de Lagarde, rédacteur en chef adjoint de FranceInfo, a retenu:

- Xavier Bertrand, candidat LR à l'élection présidentielle : "Il n'y aura pas de meilleur candidat que moi, si je ne l'emporte pas ce sera la fin pour tout le monde" (Le Canard enchaîné, 13 octobre)

- Pierre Charon, sénateur LR de Paris : "Xavier Bertrand voulait être hypersonique, il est subsonique ; il n'a pas passé le mur du son" (Le Figaro, 4 novembre)

- Nicolas Dupont-Aignan, candidat Debout la France à l'élection présidentielle : "Je suis fort chez les gens qui sont à la limite du vote" (Le Parisien, 4 octobre)

- François Hollande, ancien président de la République : "Michel Barnier a un côté prince charmant pour les maisons de retraite" (Libération, 11 novembre)

- Sandrine Rousseau, à l'époque candidate à l'investiture EELV pour la présidentielle, interrogée sur les ventes d'armes de la France : "Moi présidente de la République, je préfère la paix à la guerre" (FranceInfo, 21 septembre)

Onze "petites phrases" avaient déjà été sélectionnées en mars et en septembre, la soirée de remise des prix aura lieu le 7 décembre.

Le prix "Press club, humour et politique" avait été remporté en 2019 par Édouard Philippe. A la question de savoir si tout remontait à Matignon, le Premier ministre de l'époque avait répondu: "Non, seulement les emmerdes".

En raison de l'épidémie du Covid-19, le prix n'avait pas été décerné en 2020.