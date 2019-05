Prix du Jockey-club : 15 bébés pur-sang pour un titre de champion d'Europe

Zarkallani, Persian King, Motamarris... 15 bébés pur-sang âgés de seulement 3 ans mais déjà dotés de vitesse et d'endurance batailleront dimanche sur l'hippodrome de Chantilly (Oise) dans le Prix du Jockey-club pour un titre de champion d'Europe sur 2.100 mètres.

Cette épreuve, dont la ligne droite finale s'achève par une montée de 600 mètres et sert de tremplin au Prix de L'Arc de Triomphe, est dotée de 1,5 million d'euros.

- Zarkallani pour l'Aga Khan -

Zarkallani, fils de l’immense championne Zarkava, vient juste d'ouvrir son palmarès le 26 mai à ParisLongchamp. Il sera monté par le jockey vedette Christophe Soumillon.

"Sa participation n'était pas prévue il y a encore une semaine. Mais il a gagné sa course comme à l'entraînement et il est tellement bien physiquement qu'on prend le risque de le faire courir à une semaine d'intervalle, ce qui n'est pas dans nos habitudes", confie à l'AFP son entraîneur, Alain de Royer Dupré.

"Sa force, c'est son accélération, dont il a hérité de sa mère. Il est capable de suivre un train et tout d'un coup d'accélérer", ajoute-t-il, espérant que "les circonstances de course lui soient favorables". "C'est osé mais on essaie"!

Zarkallani peut offrir un 7e sacre dans la course à l'Aga Khan, son propriétaire et éleveur, et à Alain de Royer Dupré.

- André Fabre puissance 3 -

L'entraîneur André Fabre tentera sa chance avec trois de ses élèves pour un 5e sacre : Persian King monté par Pierre-Charles Boudot, Roman Candle par Mickaël Barzalona et Slalom piloté par Maxime Guyon.

Le plus titré Persian King, quatre victoires en cinq sorties, n'est autre que le vainqueur de la Poule d'Essai des poulains disputée le 12 mai à ParisLongchamp.

"Persan King est un gagnant de course classique et son entourage a beaucoup de pression", explique Lisa-Jane Graffard, manager en France de l'écurie Godolphin, propriétaire du poulain. "Il est en forme mais n'a pas un bon numéro à la corde (14)", souligne-t-elle.

Son compagnon de box, Roman Candle à la robe ébène peut se prévaloir d'un succès dans le Prix Greffulhe sur 2.100 m le 1er mai à Saint-Cloud. "Il a gagné une course préparatoire et a tout à fait sa place à l'arrivée. Il n'a pas affiché la même valeur que Persan King mais peut encore progresser", estime-t-elle.

Quant au poulain Slalom, invaincu en trois courses, il a notamment remporté le Prix Noailles sur 2.100 mètres à ParisLongchamp et défendra la casaque bleue et blanche des frères Wertheimer, triples vainqueurs de la course, notamment en 2013 avec Intello, le père de Slalom.

- Les autres forces françaises -

Motamarris, fils du crack étalon Le Havre est lui aussi invaincu en 3 sorties. Il sera monté par Aurélien Lemaitre qui tentera d'offrir une première victoire dans ce derby français à son propriétaire Hamdan Al Maktoum (Emirats arabes unis) et à Freddy Head, l'ancien jockey, grand rival d'Yves-Saint Martin à la fin des années 60, qui n'a toujours pas épinglé cette course à son palmarès en tant qu'entraineur.

Joe Français monté par Jean-Bernard Eyquem et Sottsass par l'Italien Cristian Demuro peuvent gagner pour l'entraîneur de Pau Jean-Claude Rouget, victorieux dans le Jockey-Club avec Le Havre en 2009, Almanzor en 2016 et Brametot en 2017.

Starmaniac, 3e du Prix Greffulhe, peut offrir une première victoire dans la course à l'entraîneur Carlos Laffon-Parias sous la selle de l'expérimenté Olivier Peslier.

Un autre entraîneur pallois, Simone Brogi, sellera Rockemperor, son premier partant, confié à Ioritz Mendizabal. Deuxième du Prix la Force à ParisLongchamps le 7 avril sur 1.800 mètres, il peut créer la surprise.

- Le clan des étrangers -

L'entraîneur irlandais Aidan O'Brien a gagné les plus grandes courses européennes mais pas encore le Jockey-Club. Il misera sur Mohawk confié à son fils Donnacha O'Brien ou encore Cape of Good Hope piloté par l'Anglais Ryan Lee Moore.

Attention aussi à l'entraîneur anglais John Gosden toujours en quête d'un premier sacre qui alignera au départ Kick On sous la selle de l'Irlandais Oisin Murphy.