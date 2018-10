Prix Sakharov décerné au militant ukrainien et cinéaste Oleg Sentsov

Le président du parlement européen a souligné son courage et sa détermination. Il a en fait un symbole de la lutte pour la libération des prisonniers politiques en Russie et partout dans le monde. Toujours derrière les barreaux, le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov devient le lauréat 2018 du prix Sakharov pour les droits de l'homme.



sonore : en lui decernant ce prix, le parlement européen exprime sa solidarité envers lui et envers sa cause. Nous demandons qu'Oleg Sentsov , qui a été arreté en 2014 soit immédiatement libéré.



Oleg Sentsov est devenu célèbre en 2015 lors d'un procès qualifié de stalinien par Amnesty International.

Originaire de la péninsule ukrainienne de Crimée, il avait prétendu contester l'annexion russe. Il fut vite arreté -en mai 2014- et transféré en Russie.

Mais loin de se repentir,au cours de son procès il se révèle pugnace et ironique.



sonore 2 : il y a aussi des gens plus intelligents, comme vous, qui comprennent très bien qu'il n'y a pas de fascistes en Ukraine, que la Crimée a été prise illégallement et que vos troupes sont dans le Dombass



Résultat : il est condamné à 20 ans de prison pour terrorisme et trafic d'armes.

Une peine qu'il purge dans une colonie pénitentaire du grand nord russe.

Oleg Sentsov continue le combat : il refuse de demander une grâce et -de mai à octobre cette année-, il a mené une greve de la faim qui a altéré sérieusement sa santé.

Oleg Sentsov a déjà gagné de petites batailles : il personnifie la résistance ukrainienne en Crimée et dans l'Est du pays et jouit desormais de soutiens dans le monde entier.