Pro A: Monaco s'en sort face Ã  Pau-Orthez emmenÃ© par un Ã©norme Elie Okobo

Monaco a remporté au forceps le premier match de son quart de finale de Pro A mercredi contre Pau-Orthez (99-97), malgré l'extraordinaire performance du Palois Elie Okobo, auteur de 44 points à lui seul, affolant les compteurs.

Premier de la saison régulière du championnat de France de basket, Monaco a du s'arracher pour s'offrir une première balle de qualification pour les demi-finales dès samedi soir à Pau (18h30).

La Team Roca, accroché pendant 25 minutes de jeu dans sa salle de Gaston-Médecin, pensait avoir fait le plus dur en s'accordant une avance de dix points (69-59) juste avant l'entame des 10 dernières minutes.

Mais mercredi soir, l'arrière français de l'Élan béarnais Elie Okobo, seulement 20 ans, était sur une autre planète, avec une insolente réussite à 12 sur 17 au tir, dont un 8 sur 11 à trois points, et un sans-faute aux lancers francs (12/12).

Et c'est sur un enchaînement de deux tirs primés qu'il a offert un petit matelas de sept points d'avance à Pau-Orthez (87-80), à un peu plus de quatre minutes de la fin.

Malheureusement, sa cinquième perte de balle, concédée dans la dernière minute, a coûté la victoire aux Béarnais: l'interception de Paul Lacombe, arrivé en Principauté en début de saison en provenance de Strasbourg, et son panier de deux points ont permis à Monaco de reprendre les commandes (94-93) et ne plus les lâcher.

Si Okobo a terminé la rencontre avec 44 points, Lacombe a du se "contenter" de 22 points côté monégasque, autant que Alain Koffi pour les Palois.

Avec ce succès décroché de haute lutte, les Monégasques entraînés par Zvezdan Mitrovic ont effacé la déception de la défaite en finale de la Ligue des champions (3e échelon européen) contre l'AEK Athènes début mai.

Ils font figure de favori pour le titre de champion de France, mais ont déçu ces deux dernières saisons en play-offs, après avoir à chaque fois bouclé la phase régulière en tête, avec des éliminations en quarts (2017) et en demies (2016).