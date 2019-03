Procès: 25 ans de Roundup ont-il causé le cancer de M. Hardeman ?

Aujourd'hui atteint d'un cancer, Edwin Hardeman a vaporisé du Roundup pendant plus de 25 ans pour éliminer de sa propriété une plante très urticante, le sumac vénéneux. Et "pas mal de fois", le désherbant s'est retrouvé en contact avec sa peau.

C'est ce que ce retraité de 70 ans est venu raconter à la barre mardi, au cours du procès qu'il intente à Monsanto qui vend depuis les années 70 ce produit au glyphosate, une substance très controversée responsable de cancers selon ses détracteurs.

Monsanto, racheté l'an dernier par l'allemand Bayer, a toujours formellement nié --des centaines d'études à l'appui-- toute relation entre ses produits et le cancer, en particulier le lymphome non-hodgkinien (LNH), le type de cancer dont souffre le plaignant.

En 2014, le matin de Noël, Edwin Hardeman se découvre "une grosseur" dans le cou. En février 2015, le diagnostic tombe.

A partir de 1986 et jusqu'en 2012, "j'ai utilisé du Roundup tous les ans" environ une fois par mois, surtout contre le sumac vénéneux ("poison oak") qui infestait la vaste propriété de 22 hectares, explique à la barre le plaignant, cheveux châtains coiffés en brosse et petit bouc blanc clairsemé.

"Je commençais vers le mois de mai et je m'arrêtais en novembre", poursuit-il, à raison de sessions de trois ou quatre heures par jour, ajoutant qu'il "aimait bien faire ça", soucieux d'avoir une propriété impeccable.

"On achetait du concentré à diluer dans l'eau (...) il y a un meilleur rendement et ça revient moins cher", raconte-t-il encore, expliquant qu'il se chargeait lui-même du mélange dans un vaporisateur de 8 litres.

"Avez-vous reçu du Roundup sur la peau ?", demande son avocate. Réponse: "Oh oui, pas mal de fois", par exemple sur les mains "lorsque ça moussait en débordant du bidon" du vaporisateur.

Parfois, le vent lui renvoyait du Roundup vers le visage, a aussi expliqué M. Hardeman, ajoutant ne jamais avoir utilisé d'autres pesticides.

- Les plantes comme la peau -

Or, "de la même façon qu'il pénètre les plantes, le Roundup pénètre la peau (...), passe dans les cellules, le sang, la lymphe" etc..., assène un peu plus tard à la barre le Dr. Dennis Weisenburger, spécialiste du LNH et qui a conduit de nombreux travaux pour déterminer ses liens avec des pesticides.

Il en est aujourd'hui certain: "je pense que le Roundup est une cause importante de cancer pour les gens qui sont exposés", dit-il, expliquant longuement, en détails, toutes les études qu'il a menées, analysées, décortiquées.

"Les gens exposés au Roundup ont un risque deux fois plus élevé de développer un LNH", assure-t-il aussi.

Le Dr. Weisenburger va même plus loin sur la foi d'études récentes: la composition du Roundup, qui contient d'autres ingrédients que le principe actif (le glyphosate) est même "100 fois plus toxique que le glyphosate", affirme-t-il.

Pour Monsanto, rien ne vient scientifiquement étayer un lien certain entre cancer et glyphosate, et certains experts expriment selon lui davantage des opinions que des preuves scientifiques.

Ce procès est le deuxième en six mois à mettre le Roundup sur le banc des accusés. En août, Monsanto avait été condamné à verser 289 millions de dollars à un jardinier de 46 ans --en phase terminale d'un lymphome non-hogkinien-- estimant que le produit avait considérablement contribué à son cancer et que Monsanto avait sciemment caché la dangerosité des produits.

Une juge avait réduit à 78 millions de dollars le verdict, pour lequel Bayer a fait appel au fond.

Le procès Hardeman est le premier procès au niveau fédéral américain, un circuit plus difficile en général pour les plaignants que les procès au niveau des Etats fédérés, notamment parce qu'il faut forcément l'unanimité du jury pour arriver à un verdict.

De plus, à la demande de Bayer, le procès est scindé en deux: la première partie, "scientifique" doit décider s'il y un lien de causalité entre cancer et glyphosate.

C'est seulement si le jury répond par l'affirmative que le procès pourra aborder la question d'une responsabilité de Monsanto: savait-il qu'il y avait des risques ? Les a-t-il cachés ?

Contrairement à l'agence fédérale américaine de protection de l'environnement (EPA), l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé depuis 2015 le glyphosate comme "cancérigène probable", mais pas les agences européennes Efsa (sécurité des aliments) et Echa (produits chimiques).