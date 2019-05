Procès Balkany: Isabelle Balkany est sortie de l'hôpital

La première adjointe de Levallois-Perret Isabelle Balkany, qui était hospitalisée depuis une tentative de suicide le 1er mai, est sortie de l'hôpital mais reste "trop fragile" pour comparaître à son procès à Paris, a indiqué son avocat lundi.

"Isabelle Balkany est sortie de l'hôpital", a déclaré à l'AFP Pierre-Olivier Sur, sans vouloir préciser la date exacte de sa sortie.

Mais "eu égard au climat de cette audience publique hyper médiatisée et hystérisée par les réseaux sociaux, les médecins considèrent que son état psychologique demeure trop fragile" pour qu'elle vienne à l'audience, a ajouté son conseil.

Isabelle Balkany était hospitalisée depuis qu'elle avait tenté de mettre fin à ses jours en avalant des médicaments, le 1er mai.

Depuis l'hôpital, elle suivait toutefois les débats du tribunal correctionnel par le biais des réseaux sociaux.

Le maire LR de Levallois-Perret Patrick Balkany et son épouse sont jugés depuis le 13 mai notamment pour fraude fiscale et blanchiment aggravé de ce délit.

Après avoir examiné le seul délit de fraude fiscale il y a deux semaines, et des faits anciens et prescrits - l'argent suisse de Patrick Balkany et la construction d'une première villa antillaise, Serena, en 1989 - la semaine dernière, le tribunal entre lundi dans le vif des accusations de blanchiment de fraude fiscale avec l'examen des montages entourant la villa Pamplemousse.

Après avoir longtemps nié, Isabelle Balkany avait tardivement reconnu qu'elle était la véritable propriétaire de cette luxueuse propriété sise, comme Serena, à Saint-Martin, aux Antilles.

Masquée derrière un montage complexe de structures offshore, un système "caractéristique du blanchiment" selon les enquêteurs, cette villa avait été acquise en 1997 avec, selon Mme Balkany, un héritage familial caché en Suisse.

La justice a saisi le produit de la vente de cette villa en 2015.