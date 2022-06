Procès de trois policiers, les minutes de l'interpellation d'Amadou Koumé

Un homme "en crise paranoïaque" dans un bar en pleine nuit, plusieurs vagues de policiers arrivés sur place, une interpellation avec une clé d'étranglement qui conduit à son décès. Le procès de trois policiers pour homicide involontaire a débuté lundi à Paris.

"C'est de la vie d'un homme, et plus exactement de la mort d'un homme, que le tribunal va parler", déclare d'une voix grave le président du tribunal correctionnel de Paris, face à trois fonctionnaires qui comparaissent plus de sept ans après le décès, le 6 mars 2015, d'Amadou Koumé.

Au premier jour d'audience, le tribunal a retracé, à partir de témoignages, vidéos et enregistrements, les minutes de cette intervention dans un bar près de la gare du Nord, au cours de laquelle a été utilisée une technique controversée, la clé d'étranglement, aujourd'hui proscrite.

Le 5 mars 2015, peu avant minuit, Amadou Koumé, 33 ans, arrive dans l'établissement, s'accoude au bar, commande une bière. Calme au départ, il devient agité, comme le montrent les images saccadées de la vidéosurveillance diffusées à l'audience.

"Il parlait comme s'il y avait quelqu'un à côté de lui, alors qu'il n'y avait personne", a décrit pendant l'enquête une serveuse. Selon le vigile, Amadou Koumé "tremblait", il répétait: "ils veulent me tuer".

A la demande du vigile, le barman appelle le 17 pour signaler "un individu qui, je pense, a des petits soucis psychiatriques" - l'enregistrement de l'appel est diffusé dans la salle d'audience.

Un premier équipage de police arrive. Amadou Koumé lance qu'ils ne "sont pas de vrais policiers", il semble "paniqué", selon les témoins. Les trois policiers n'arrivent pas à maîtriser cet homme de 1,90m et 107kg, qui se débat.

"La résistance était très très vive", assure à la barre un des trois prévenus, alors major. "En 26 ans de carrière, j'ai jamais vu une intervention aussi difficile", assure ce policier de 62 ans, avant de se retourner vers la salle.

"Je tiens par rapport à la famille à souhaiter mes condoléances. Jamais, jamais, nous n'avons voulu la mort de M. Koumé".

Les parents et la compagne du défunt, assis au premier rang de la salle d'audience, restent impassibles.

- "Détresse" -

Appelés en renfort, deux policiers de la Brigade anti-criminalité (BAC) rejoignent quelques minutes plus tard le bar. L'un d'eux pratique une première clé d'étranglement de quelques secondes, amenant Amadou Koumé au sol, alors qu'il est menotté par devant.

Il est ensuite retourné et le même gardien de la paix lui fait une seconde prise d'étranglement, cette fois pendant près de deux minutes. Au total, M. Koumé reste face contre terre, les mains attachées dans le dos, pendant plus de six minutes.

Les policiers placent ensuite des "serre flex" -- colliers de serrage en plastique-- sur ses jambes et il est porté jusqu'à un car de police, où il est déposé, toujours sur le ventre, environ 50 minutes après être entré dans le bar. Certains témoins le décrivent alors comme "inerte", d'autres s'en souviennent "conscient".

Après une tentative de réanimation, son décès sera constaté au commissariat du Xe arrondissement, situé à environ 1 km. Au total, seize policiers interviennent ce soir-là.

Deux témoins se sont dit surpris par le manque "d'empathie" et de "dialogue" des policiers, face à un homme en "crise paranoïaque".

A la barre, l'auteur des clés d'étranglement dit avoir entendu de la "détresse" dans la demande de renfort de ses collègues. Une fois au bar, "je perçois un danger réel immédiat, qui est M. Koumé, à quelques centimètres d'un pistolet mitrailleur" à la hanche d'un de ses collègues, "qui peut s'en saisir".

Il assure que c'est après "avoir pris un coup de menottes à la tempe" que la décision a été prise de retourner Amadou Koumé. Le second geste est un simple "lever de tête", avec un appui sur le menton et non la gorge, affirme-t-il aussi.

Selon l'expertise médicale finale, Amadou Koumé est mort d'une "asphyxie mécanique lente". "Le traumatisme cervical et laryngé" entraîné par la clé d'étranglement a "participé à la survenue de cette asphyxie", également "favorisée" par son immobilisation au sol.

Si une "intoxication à la cocaïne" a aussi été relevée, l'expertise soulignait que le décès "aurait pu avoir lieu (...) du seul fait d'une asphyxie mécanique lente".

Suite du procès mardi.