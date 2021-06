Procès des cambrioleurs de célébrités: jusqu'à 6 ans de prison requis

L'accusation a requis mardi à Paris des peines allant du sursis à six ans de prison contre sept hommes et une femme, soupçonnés d'avoir participé à des cambriolages chez des célébrités en 2018 et 2019 ou au recel d'objets volés.

Depuis le 23 juin, les prévenus comparaissent devant le tribunal correctionnel pour avoir - à deux, trois ou quatre selon les cas - commis une série de sept vols, en escaladant des demeures dans les quartiers aisés de la capitale et de sa banlieue.

Parmi les victimes dévalisées de bijoux, montres et maroquinerie de luxe figurent les joueurs du PSG Thiago Silva et Eric Choupo-Moting, l'animateur Patrick Sébastien, le rappeur Booba et le chef-cuisinier Jean-Pierre Vigato.

Dans son réquisitoire, la procureure s'est attachée à démontrer l'existence d'"une équipe", "particulièrement organisée, avec une volonté d'agir en commun, celle de commettre ces vols, de faire du profit".

"Est-ce que parce qu'on est riche, subitement, on devrait accepter d'être cambriolé et dépossédé de ses biens ?" s'est-elle insurgée, après avoir relevé certains propos des prévenus à l'audience. "Ca n'est pas acceptable d'entendre ça".

Elle a demandé la condamnation des sept hommes mis en cause pour "vols en réunion" et "association de malfaiteurs".

Amis de longue date, originaires du quartier de la Goutte d'Or dans le XVIIIe arrondissement de Paris, les sept hommes au casier judiciaire chargé avaient réfuté à l'audience l'existence d'une "bande organisée", dépeignant des vols relativement improvisés, commis par besoin ou envie d'argent.

La procureure a requis contre les deux principaux prévenus, impliqués selon elle dans tous les cambriolages, six ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende, avec une interdiction de paraître à Paris et dans les Hauts-de-Seine pendant cinq ans. Pour les cinq autres, liés à certains vols seulement, elle a demandé de dix-huit mois à quatre ans de prison ferme.

La magistrate a enfin requis dix-huit mois avec sursis pour "recel", "association de malfaiteurs" et "détention d'arme" à l'encontre de la seule femme prévenue, chez qui de nombreux objets volés avaient été retrouvés.

Deux armes de poing, des gilets pare-balles, un vérin hydraulique et un pied de biche avaient aussi été saisis pendant l'instruction.

Interpellés en août 2019, les suspects, aujourd'hui âgés de 27 à 31 ans, ont d'abord nié en bloc avant de reconnaître, à partir de mi-2020, une grande partie des faits.

La valeur des objets disparus est évaluée au total à 4,2 millions d'euros mais les prévenus ont assuré n'avoir tiré que quelques dizaines de milliers d'euros des vols, dépensés dans l'achat d'une voiture, des voyages ou des soirées.

Les plaidoiries de la défense sont prévues mardi après-midi, puis le tribunal doit se retirer mercredi pour délibérer, avant de rendre son jugement dans la foulée.