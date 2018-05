ProcÃ¨s Lionnet : Kouider, une femme colÃ©rique mais pas une meurtriÃ¨re, selon son avocat

Le tempérament "explosif" de Sabrina Kouider "ne fait pas d'elle la meurtrière" de sa jeune fille au pair, Sophie Lionnet, a plaidé vendredi son avocat, au procès de la Française et de son compagnon à Londres.

Icah Peart est revenu sur le portrait qui s'est dessiné à l'audience de sa cliente, une mère de famille de 35 ans accusée d'avoir tué Sophie Lionnet après lui avoir fait vivre un véritable calvaire.

Plusieurs personnes l'ont dépeinte comme une femme "passionnée, parfois explosive, parfois agressive verbalement et physiquement", des témoignages qui pourraient "la discréditer à vos yeux", la présenter comme "le genre de femme qui pourrait tuer sa jeune fille au pair", a déclaré Me Peart aux jurés.

Mais "le fait qu'elle crie beaucoup et qu'elle soit agressive verbalement et physiquement ne fait pas d'elle une meurtrière", a-t-il fait valoir.

Au contraire, "les agressions physiques graves, ce n'est pas son truc", a argué l'avocat, ajoutant que sa cliente était plutôt prompte à recourir à la police pour régler ses conflits.

Sabrina Kouider avait appelé la police à plusieurs reprises à l'occasion de disputes avec son compagnon et co-accusé, Ouissem Medouni. Elle avait aussi emmené Sophie Lionnet dans un commissariat pour qu'elle avoue une prétendue complicité avec un ex-compagnon de Sabrina Kouider, Mark Walton, membre fondateur du groupe de pop irlandais Boyzone.

Sabrina Kouider et Ouissem Medouni, son compagnon de cinq ans son aîné, étaient persuadés que la jeune fille au pair les avait drogués et avait fait entrer Mark Walton au sein du foyer pour qu'il abuse sexuellement de la famille.

Le duo faisait subir à la jeune fille, décrite comme timide et naïve, des interrogatoires musclés, enregistrés pour certains, afin de lui extorquer des aveux. Ils s'accusent mutuellement d'avoir tué Sophie Lionnet, 21 ans, à la suite d'un de ces interrogatoires, au cours duquel elle aurait été noyée dans la salle de bains.

Tous deux reconnaissent avoir tenté de faire disparaître son corps en le brûlant.

- Pas de mobile -

Selon l'accusation, Sabrina Kouider et Ouissem Medouni ont agi de concert et avaient prévu d'éliminer Sophie, une fois avouée sa participation au complot.

Pour Me Peart, l'argument ne tient pas. "Leur objectif était d'obtenir des preuves". "Si elle mourait, ils n'auraient pas ces preuves", "ils avaient besoin d'un témoin", a-t-il avancé.

Pour lui, Sabrina Kouider n'avait pas de mobile pour tuer Sophie Lionnet. Et aucun témoin ne l'a vue le faire. "Même monsieur Medouni ne peut pas dire qu'il a vu Sabrina tuer Sophie", a souligné l'avocat.

Ouissem Medouni s'était dans un premier temps accusé du meurtre de Sophie Lionnet, avant de revenir sur ses déclarations et de charger sa compagne.

Les pompiers avaient retrouvé, le 20 septembre 2017, cet ex-analyste financier en train d'incinérer le corps de la jeune fille au pair dans le jardin du domicile familial, dans le sud-ouest londonien.

Au cours du procès, il a nié toute violence envers Sophie et expliqué avoir brûlé son corps à la demande de sa compagne.

Ouissem Medouni n'est pas un homme "timide", "non violent", "trop gentil", comme il s'est présenté à l'audience, mais un être "égoïste", "froid" et "calculateur", a avancé l'avocat de sa compagne.

Selon Me Peart, le quadragénaire est devenu "de plus en plus impliqué dans les interrogatoires", à partir du moment où il a pensé que lui-même avait été victime d'abus sexuels, convaincu que Mark Walton et un complice l'avaient frappé, avaient prélevé son sperme et pris des photos de lui, inconscient et drogué.

"Vous pouvez imaginer la colère qu'il a pu ressentir", a déclaré l'avocat aux jurés.

Ouissem Medouni était "la personne la plus forte" de la maison, "la mieux placée pour causer à Sophie des blessures mortelles", a plaidé Me Peart.

Malgré l'horreur suscitée par le crime et les conditions dans lesquelles le couple a tenté de faire disparaître le corps, il a appelé les jurés à "mettre de côté leurs émotions" et à "examiner les preuves avec un regard clinique".

Sa plaidoirie continue lundi. Le juge devrait ensuite résumer l'affaire avant que le jury ne se retire pour délibérer.