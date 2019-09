Procès Mediator: passe d'armes autour d'une demande de contre-expertise

Les laboratoires Servier, jugés depuis lundi à Paris au côté de l'Agence du médicament dans l'affaire du Mediator, ont poursuivi jeudi leur offensive procédurale en réclamant au tribunal une contre-expertise médicale, vue par les parties civiles comme une tentative de reporter, voire "saborder" le procès.

Neuf ans après la révélation du scandale sanitaire, le groupe pharmaceutique comparaît notamment pour "tromperie aggravée", "escroquerie" mais aussi "homicides et blessures involontaires".

Il est reproché aux laboratoires d'avoir dissimulé les propriétés anorexigènes et les effets indésirables du Mediator, un antidiabétique largement prescrit comme coupe-faim, tenu pour responsable de centaines de mort. Le médicament avait été retiré du marché le 30 novembre 2009 après trente-trois ans de commercialisation.

Après avoir demandé mercredi la transmission à la Cour de cassation de trois questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) -ce qui a été rejeté par le tribunal correctionnel-, le groupe pharmaceutique a réclamé jeudi une contre-expertise médicale, comme il l'avait fait lors de l'instruction.

Pour les avocats des laboratoires, l'expertise judiciaire versée au dossier d'instruction contient des "partis pris" et des "approximations" sur une "question centrale: dire si oui ou non le Mediator est un anorexigène pour l'homme".

"En ordonnant une contre-expertise, vous vous prévenez de rendre un jugement approximatif, voire erroné", a lancé l'un des avocats du groupe, François de Castro.

Sans solliciter le renvoi, il a proposé au tribunal "une alternative": désigner des experts le temps des débats, prévus pour durer plus de six mois.

"Mais c'est une plaisanterie!", a rétorqué Me Sylvie Topaloff, qui représente 200 des quelque 2.600 parties civiles au procès. "On nous explique qu'il n'est pas question de reporter, mais cette demande de supplément d'information reporterait le procès d'au moins deux ans. (...) Pourquoi encore une fois vouloir différer le vrai procès que nous attendons et que les victimes attendent", a ajouté Me Topaloff.

"Ce n'est ni plus ni moins qu'une demande de sabordage de ce procès", a abondé Georges Holleaux, l'avocat de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), également partie civile.

Le parquet a requis le "rejet pur et simple" de cette demande de contre-expertise, "une demande de renvoi de fait".

Le tribunal devrait rendre sa décision lundi, lors d'une nouvelle journée consacrée à des questions de procédure.

Onze personnes morales et douze personnes physiques sont jugées au total, dont les laboratoires Servier et l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM, ex-Afssaps).